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Англия
08 мая 2023, 20:08 |
680
0

Манчестер Юнайтед не гарантирует Де Хеа место в основе

Стороны близки к продлению контракта

08 мая 2023, 20:08 |
680
0
Манчестер Юнайтед не гарантирует Де Хеа место в основе
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и Давидом Де Хеа по поводу продления контракта близки к успешному завершению. Испанец согласился на сокращение зарплаты.

Несмотря на то, что одним из ключевых требований Де Хеа были гарантии места в основе на следующий сезон, «Манчестер Юнайтед» таких обещаний испанскому голкиперу не давал.

В клубе не исключают возможность подписания нового голкипера во время летнего трансферного окна. Рассматриваются кандидатуры Диогу Кошты из «Порту» и Давида Райи из «Брентфорда». Однако усиливать вратарскую позицию «Манчестер Юнайтед» летом будет по остаточному принципу: в том случае, если на это останется бюджет после подписания игроков на более проблемные позиции.

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Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа продление контракта
Источник ESPN
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