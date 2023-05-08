Манчестер Юнайтед не гарантирует Де Хеа место в основе

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и Давидом Де Хеа по поводу продления контракта близки к успешному завершению. Испанец согласился на сокращение зарплаты.

Несмотря на то, что одним из ключевых требований Де Хеа были гарантии места в основе на следующий сезон, «Манчестер Юнайтед» таких обещаний испанскому голкиперу не давал.

В клубе не исключают возможность подписания нового голкипера во время летнего трансферного окна. Рассматриваются кандидатуры Диогу Кошты из «Порту» и Давида Райи из «Брентфорда». Однако усиливать вратарскую позицию «Манчестер Юнайтед» летом будет по остаточному принципу: в том случае, если на это останется бюджет после подписания игроков на более проблемные позиции.