Руслан НЕЩЕРЕТ: «Кривбасс всегда интенсивно играет дома»

Голкипер «Динамо» Киев Руслан Нещерет поделился впечатлениями от матча 25-го тура УПЛ против «Кривбасса» (победа 1:0):

– Тяжелая игра, но хорошо сыграли в обороне. Конечно, у соперника были моменты, могли и пропустить, но хорошо, что победили, поэтому движемся дальше.

– Тебе удалось осуществить несколько эффектных сейвов. Можешь быть доволен своей игрой сегодня?

– Сегодня сыграл нормально. А сейвы – это такое. Главное, что они не только эффектные, но и эффективные.

– В конце первого тайма твои ворота спасла перекладина. Что почувствовал в тот момент?

– Да ничего особенного – просто перевел удар в перекладину. Такой эпизод был, думал, идти или не идти. Мяч подлетел, мог ошибиться, если бы вышел, поэтому остался в рамке и повезло, что парировал.

– Во втором тайме нашей команде удалось забить гол, но счет был скользким. Заставляло ли это тебя постоянно находиться в напряжении?

– Мы должны всегда быть сконцентрированными. У соперника может быть один момент за игру, который они могут реализовать и выиграть. Поэтому мы должны быть максимально сконцентрированными и играть надежно.

– Ожидал ли, что «Кривбасс» настолько активно начнет игру и сразу побежит вперед?

– Александр Владимирович нас предупреждал об этом. Также мы смотрели их матчи, они всегда интенсивно играют у себя дома, поэтому все было предсказуемо.

– У команды было три подряд выездных матча. Как справились с нагрузкой? Возможно, были какие-то особенности подготовки?

– Было меньше тренировочного процесса, но я считаю, что мы имеем хорошие условия для восстановления, поэтому можем играть даже лучше.