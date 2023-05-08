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  4. Миколенко – в основе Эвертона на матч против Брайтона
Англия
08 мая 2023, 18:47 |
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0

Миколенко – в основе Эвертона на матч против Брайтона

Стали известны составы команд

08 мая 2023, 18:47 |
155
0
Миколенко – в основе Эвертона на матч против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 8 мая «Эвертон» в 35-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Брайтоном» Роберто Де Дзерби. Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

«Брайтон»: Стил, Уэбстер, Данк, Кайседо, Эступиньян, Макаллистер, Гросс, Уднав, Митома, Буонанотте, Уэлбек

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Паттерсон, Мина, Миколенко, МакНил, Дукуре, Айвоби, Гейе, Гарнер, Кальверт-Льюин

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Брайтон Брайтон - Эвертон Эвертон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко стартовые составы
Источник Premier League
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