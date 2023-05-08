Российская теннисистка: «90% украинских игроков со мной не здороваются»

Третья ракета россии Людмила Самсонова рассказала о том, что украинские теннисистки в основном не здороваются с ней и не пожимают руку.

«Честно говоря, 90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не напрягает, это объяснимо, потому что их страна подвергается бомбардировкам».

«Но я считаю, что спорт и политика должны быть разделены. В конце концов, мы тоже люди и всего лишь игроки, а я и многие другие российские теннисисты не живут в россии. Я ставлю себя на их место и пытаюсь представить, насколько это может быть тяжело. Мы пытались использовать теннис для объединения, в свое время мы много чего предлагали WTA и ATP, и все это было отвергнуто».

«Вокруг много ненависти, но я их не виню», – сказала Самсонова в интервью итальянскому изданию «Sport Face.