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Украина
08 мая 2023, 18:07 |
1683
8

Российская теннисистка: «90% украинских игроков со мной не здороваются»

Людмила Самсонова понимает, почему к ней так относятся

08 мая 2023, 18:07 |
1683
8
Российская теннисистка: «90% украинских игроков со мной не здороваются»
Getty Images/Global Images Ukraine

Третья ракета россии Людмила Самсонова рассказала о том, что украинские теннисистки в основном не здороваются с ней и не пожимают руку.

«Честно говоря, 90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не напрягает, это объяснимо, потому что их страна подвергается бомбардировкам».

«Но я считаю, что спорт и политика должны быть разделены. В конце концов, мы тоже люди и всего лишь игроки, а я и многие другие российские теннисисты не живут в россии. Я ставлю себя на их место и пытаюсь представить, насколько это может быть тяжело. Мы пытались использовать теннис для объединения, в свое время мы много чего предлагали WTA и ATP, и все это было отвергнуто».

«Вокруг много ненависти, но я их не виню», – сказала Самсонова в интервью итальянскому изданию «Sport Face.

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российско-украинская война Людмила Самсонова
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 8
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Vbolivalnyk-Peter
Ану швидко кажи хто ці гниди (тих 10%)?
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+9
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Kaftan
Так записуй відео, і кажи, що путін ворог, щоб тебе росіяни чули і підтримували. Але ж ні. Тут ти не при ділах. Краще відмовчатися
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+6
Remark
Еще одна ТП косящая под овощ с лозунгом "мы вне политики".
Если ты понимаешь, что чужую страну твоя странна бомбардирует ракетами и убивает тысячи мирных людей, но ты при этом молчишь, то ты так же ответственна за все, что происходит в Украине!!! Как Вы этого понять не можете? Тем более у тебя как и у остальных спортсменов есть своя аудитория! Которая в Вас видят образец поведения мысли. И если Вы молчите, то и аудитория так же думает что все норм. Русские свиньи играют с украинцами, значит ничего там страшного то в той Украине и не происходит. А видео всякое постановочное американцы у себя в Голивуде снимают и выдают за правду.
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+2
Gargantua
может обиделись?
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+1
FootFun
А на що ти розраховувала хвойда кацапська?
Єдине що дивує це чому лише 90% а не 100
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+1
Alexsander Sichkarenko
Скажи дякую що не пи... ть тебе кожного разу як бачуть... 
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+1
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