Российская теннисистка: «90% украинских игроков со мной не здороваются»
Людмила Самсонова понимает, почему к ней так относятся
Третья ракета россии Людмила Самсонова рассказала о том, что украинские теннисистки в основном не здороваются с ней и не пожимают руку.
«Честно говоря, 90% украинских игроков со мной не здороваются. Меня это не напрягает, это объяснимо, потому что их страна подвергается бомбардировкам».
«Но я считаю, что спорт и политика должны быть разделены. В конце концов, мы тоже люди и всего лишь игроки, а я и многие другие российские теннисисты не живут в россии. Я ставлю себя на их место и пытаюсь представить, насколько это может быть тяжело. Мы пытались использовать теннис для объединения, в свое время мы много чего предлагали WTA и ATP, и все это было отвергнуто».
«Вокруг много ненависти, но я их не виню», – сказала Самсонова в интервью итальянскому изданию «Sport Face.
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Если ты понимаешь, что чужую страну твоя странна бомбардирует ракетами и убивает тысячи мирных людей, но ты при этом молчишь, то ты так же ответственна за все, что происходит в Украине!!! Как Вы этого понять не можете? Тем более у тебя как и у остальных спортсменов есть своя аудитория! Которая в Вас видят образец поведения мысли. И если Вы молчите, то и аудитория так же думает что все норм. Русские свиньи играют с украинцами, значит ничего там страшного то в той Украине и не происходит. А видео всякое постановочное американцы у себя в Голивуде снимают и выдают за правду.
Єдине що дивує це чому лише 90% а не 100