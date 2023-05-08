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  4. Шовковский не готов обсуждать свое будущее в Динамо и сборной Украины
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 17:10 |
1070
2

Шовковский не готов обсуждать свое будущее в Динамо и сборной Украины

Наставник уходит от вопросов

08 мая 2023, 17:10 |
1070
2
Шовковский не готов обсуждать свое будущее в Динамо и сборной Украины
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Временно исполняющий обязанности тренера «Динамо» Александр Шовковский заявил, что не знает информации о своем будущем в киевской команде.

Сейчас Шовковский подменяет Мирчу Луческу, который находится на больничном. Кроме того, Шовковский не готов сказать, вернется ли он в штаб сборной Украины после назначения нового тренера национальной команды.

«В моей жизни есть две команды – «Динамо» Киев и сборная Украины. Сейчас я в «Динамо», мне интересно, как играет киевская команда. Безусловно, мы на контакте с Луческу. Есть руководство, которое будет решать все вопросы. Есть контрактные обязательства перед игроками и тренерами. Давайте вопросы по игре, а остальные вопросы оставим на потом».

«Сборная Украины? Если хотите рассмешить Бога, то расскажите ему о своих планах. Я сейчас в «Динамо», я полностью вовлечен в работу с «Динамо». А что будет завтра, то этого никто не знает. Давайте сперва мы победим в войне, а потом будем о всем остальном думать», – сказал Шовковский.

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Динамо Киев сборная Украины по футболу Александр Шовковский
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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Alex86 1
Коню понятно о чем ща говорить можно когда в ДК дейсвтующий еще тренер есть, а в СБУ вообще ни кого нет
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0
Al1515
Понятно что СУркисы все более менее стоящее продают и клуб поставят на продажу 
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-4
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