Шовковский не готов обсуждать свое будущее в Динамо и сборной Украины

Временно исполняющий обязанности тренера «Динамо» Александр Шовковский заявил, что не знает информации о своем будущем в киевской команде.

Сейчас Шовковский подменяет Мирчу Луческу, который находится на больничном. Кроме того, Шовковский не готов сказать, вернется ли он в штаб сборной Украины после назначения нового тренера национальной команды.

«В моей жизни есть две команды – «Динамо» Киев и сборная Украины. Сейчас я в «Динамо», мне интересно, как играет киевская команда. Безусловно, мы на контакте с Луческу. Есть руководство, которое будет решать все вопросы. Есть контрактные обязательства перед игроками и тренерами. Давайте вопросы по игре, а остальные вопросы оставим на потом».

«Сборная Украины? Если хотите рассмешить Бога, то расскажите ему о своих планах. Я сейчас в «Динамо», я полностью вовлечен в работу с «Динамо». А что будет завтра, то этого никто не знает. Давайте сперва мы победим в войне, а потом будем о всем остальном думать», – сказал Шовковский.