Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Многолетний президент Лиона покинул свой пост
Франция
08 мая 2023, 16:03 |
230
0

Многолетний президент Лиона покинул свой пост

36-летнее правление Жана-Мишеля Ола закончилось

08 мая 2023, 16:03 |
230
0
Многолетний президент Лиона покинул свой пост
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Мишель Ола

Жан-Мишель Ола покинул пост президента «Лиона», который занимал с 1987 года. Такое решение 5 мая принял совет директором клуба.

Главой совета директоров «Лиона» был назначен американский бизнесмен Джон Текстор, который в прошлом году приобрел 75% акций клуба. Также он будет временно исполнять обязанности исполнительного директора клуба, пока не назначит постоянного человека на эту должность.

Ола был президентом «Лиона» последние 36 лет. При нем клуб выходил в полуфинал Лиги чемпионов, а также 7 раз подряд (в 2002 – 2008 годах) становился чемпионом Франции.

По теме:
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
Лион победил Страсбург на выезде, Соболь сыграл 70 минут
Соболь – в старте Страсбурга на матч против Лиона во Франции
Жан-Мишель Ола Лион
Источник ФК Лион
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
Футбол | 08 мая 2023, 14:49 3
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ

Первый гол защитника в сезоне

Кривбасс – Динамо. Названы стартовые составы команд
Футбол | 08 мая 2023, 12:08 1
Кривбасс – Динамо. Названы стартовые составы команд
Кривбасс – Динамо. Названы стартовые составы команд

Матч начнется в 13:00

Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Волейбол | 08.05.2023, 13:31
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Путь предателя. Знаменитый волейболист из Львова стал путинским псом
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Футбол | 07.05.2023, 17:50
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Возвращаем нашему государству честную историю»
Война | 08.05.2023, 10:15
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Возвращаем нашему государству честную историю»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Возвращаем нашему государству честную историю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Динамо
08.05.2023, 04:05
Футбол
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
07.05.2023, 03:50 1
Бокс
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
07.05.2023, 11:55 6
Бокс
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
Роман ГРИГОРЧУК: «Очень жаль, что это происходит в нашем футболе»
08.05.2023, 06:42 16
Футбол
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
07.05.2023, 15:02 22
Футбол
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
07.05.2023, 09:06 26
Бокс
ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
07.05.2023, 12:55 5
Футбол
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
06.05.2023, 18:55 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности