Многолетний президент Лиона покинул свой пост

Жан-Мишель Ола покинул пост президента «Лиона», который занимал с 1987 года. Такое решение 5 мая принял совет директором клуба.

Главой совета директоров «Лиона» был назначен американский бизнесмен Джон Текстор, который в прошлом году приобрел 75% акций клуба. Также он будет временно исполнять обязанности исполнительного директора клуба, пока не назначит постоянного человека на эту должность.

Ола был президентом «Лиона» последние 36 лет. При нем клуб выходил в полуфинал Лиги чемпионов, а также 7 раз подряд (в 2002 – 2008 годах) становился чемпионом Франции.