Франция08 мая 2023, 16:03 |
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Многолетний президент Лиона покинул свой пост
36-летнее правление Жана-Мишеля Ола закончилось
08 мая 2023, 16:03 |
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Жан-Мишель Ола покинул пост президента «Лиона», который занимал с 1987 года. Такое решение 5 мая принял совет директором клуба.
Главой совета директоров «Лиона» был назначен американский бизнесмен Джон Текстор, который в прошлом году приобрел 75% акций клуба. Также он будет временно исполнять обязанности исполнительного директора клуба, пока не назначит постоянного человека на эту должность.
Ола был президентом «Лиона» последние 36 лет. При нем клуб выходил в полуфинал Лиги чемпионов, а также 7 раз подряд (в 2002 – 2008 годах) становился чемпионом Франции.
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