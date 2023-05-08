Украина. Премьер лига08 мая 2023, 16:06 |
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ВИДЕО. Курьезный гол. Игрок Вереса отправил мяч в свои ворота
Не лучшая ситуация для команды из Ровно
08 мая 2023, 16:06 |
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В игре чемпионата Украины Верес, который находится в зоне переходных матчей, пропустил уже на 8-й минуте поединка против Колоса.
При этом хозяева оформили автогол из-за Дениса Балана, который отправил мяч в свои ворота.
Денис Балан зрізає м'яч у власні ворота у матчі з Колосом 🤭#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/7WgkCipczN— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 8, 2023
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