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  4. ВИДЕО. Курьезный гол. Игрок Вереса отправил мяч в свои ворота
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 16:06 |
907
0

ВИДЕО. Курьезный гол. Игрок Вереса отправил мяч в свои ворота

Не лучшая ситуация для команды из Ровно

08 мая 2023, 16:06 |
907
0
ВИДЕО. Курьезный гол. Игрок Вереса отправил мяч в свои ворота
ФК Верес

В игре чемпионата Украины Верес, который находится в зоне переходных матчей, пропустил уже на 8-й минуте поединка против Колоса.

При этом хозяева оформили автогол из-за Дениса Балана, который отправил мяч в свои ворота.

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Источник Sport.ua
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