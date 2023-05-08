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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Особенный чемпионат, борьба будет до последнего тура»
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 15:28 |
439
3

Андрей ПАВЕЛКО: «Особенный чемпионат, борьба будет до последнего тура»

Президент УАФ доволен футболом во время войны

08 мая 2023, 15:28 |
439
3
Андрей ПАВЕЛКО: «Особенный чемпионат, борьба будет до последнего тура»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко доволен тем, как проходит чемпионат в УПЛ, Первой и Второй лигах во время полномасштабного вторжения россии.

«Большинство матчей – очень и очень напряженные, много голов и атакующей игры команд. Команды работают, чтобы игра была не для галочки, не просто для участия в этом чемпионате, а именно для сражения за еврокубки или выживание».

«Так что я благодарен УПЛ и ПФЛ за придуманную систему перехода между лигами. Чемпионат получается особенным, мы будем до последнего тура видеть борьбу. И чемпионат в такой год сможет сохранить футбол», – сказал Павелко.

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Андрей Павелко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины
Источник Телеканал Дом
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Комментарии 3
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wojsergivan
очень доволен срубил бабла немеряно когда в тюрягу ????????
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+2
vbrjkf
Так, чемпіонат особливий, особливо стосовно суддівства. Браво, федерація!
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0
Троянец
Конечно особенный пенальти за симуляцию в центре поля,такие пенальти даже шубам не ставили 
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-2
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