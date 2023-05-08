Андрей ПАВЕЛКО: «Особенный чемпионат, борьба будет до последнего тура»
Президент УАФ доволен футболом во время войны
Президент УАФ Андрей Павелко доволен тем, как проходит чемпионат в УПЛ, Первой и Второй лигах во время полномасштабного вторжения россии.
«Большинство матчей – очень и очень напряженные, много голов и атакующей игры команд. Команды работают, чтобы игра была не для галочки, не просто для участия в этом чемпионате, а именно для сражения за еврокубки или выживание».
«Так что я благодарен УПЛ и ПФЛ за придуманную систему перехода между лигами. Чемпионат получается особенным, мы будем до последнего тура видеть борьбу. И чемпионат в такой год сможет сохранить футбол», – сказал Павелко.
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