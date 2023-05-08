Украина. Премьер лига08 мая 2023, 14:49 |
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ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
Первый гол защитника в сезоне
08 мая 2023, 14:49 |
2384
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В матче чемпионата Украины между Кривбассом и Динамо киевляне вышли вперед на старте второго тайма благодаря голу защитника Дениса Попова.
Для игрока это первый гол в нынешнем сезоне.
Денис Попов відкриває рахунок на початку 2-го тайму у матчі проти Кривбаса 🔵#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/eu1SFQBUoa— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 8, 2023
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