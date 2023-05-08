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  4. ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 14:49 |
2384
2

ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ

Первый гол защитника в сезоне

08 мая 2023, 14:49 |
2384
2
ВИДЕО. На старте тайма. Попов оформил гол Динамо в матче УПЛ
ФК Динамо Киев. Денис Попов

В матче чемпионата Украины между Кривбассом и Динамо киевляне вышли вперед на старте второго тайма благодаря голу защитника Дениса Попова.

Для игрока это первый гол в нынешнем сезоне.

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Динамо Киев Кривбасс - Динамо Денис Попов чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Игорь Нестеренко
Він у свої ворота більше забив у кар'єрі, ніж у чужі
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