Украина. Премьер лига08 мая 2023, 14:12 | Обновлено 08 мая 2023, 14:37
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Верес – Колос. Известны составы на матч УПЛ
Команды выяснят отношения в Ровно
08 мая 2023, 14:12 | Обновлено 08 мая 2023, 14:37
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В 15:00 по киевскому времени на поел стадиона «Авангард» в Ровно начнется матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги между местным «Вересом» и «Колосом» из Ковалевки.
Наставники команд определились со стартовыми составами подопечных.
«Верес»: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасич, Клец, Кучеров, Близниченко, Лебеденко, В.Шарай, Шестаков.
«Колос»: Волынец – Золотов, Черноморец, Новак, Кравченко, Милько, Ориховский, Болбат, Велетень, Ильин, Лысенко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Колос».
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