Верес – Колос. Известны составы на матч УПЛ

В 15:00 по киевскому времени на поел стадиона «Авангард» в Ровно начнется матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги между местным «Вересом» и «Колосом» из Ковалевки.

Наставники команд определились со стартовыми составами подопечных.

«Верес»: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Г.Пасич, Клец, Кучеров, Близниченко, Лебеденко, В.Шарай, Шестаков.

«Колос»: Волынец – Золотов, Черноморец, Новак, Кравченко, Милько, Ориховский, Болбат, Велетень, Ильин, Лысенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Колос».