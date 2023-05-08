Определились. В Челси знают, когда команда получит нового тренера

Лондонский «Челси» на этой неделе окончательно определится с новым главным тренером команды и объявит его имя.

Сообщается, что представление нового наставника состоится в ближайшие дни. Как и прежде, основным претендентом на пост главного тренера «Челси», цвета которого, как известно, защищает украинец Михаил Мудрик, является аргентинец Маурисио Почеттино.

В настоящий момент с «Челси» в статусе временного главного тренера работает Фрэнк Лэмпард. В таблице АПЛ «синие» занимают 11-е место с 42 очками после 34 игр.