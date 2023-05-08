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Англия
08 мая 2023, 12:13 | Обновлено 08 мая 2023, 12:15
1203
0

Определились. В Челси знают, когда команда получит нового тренера

«Аристократы» близки к оглашению решения

08 мая 2023, 12:13 | Обновлено 08 мая 2023, 12:15
1203
0
Определились. В Челси знают, когда команда получит нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» на этой неделе окончательно определится с новым главным тренером команды и объявит его имя.

Сообщается, что представление нового наставника состоится в ближайшие дни. Как и прежде, основным претендентом на пост главного тренера «Челси», цвета которого, как известно, защищает украинец Михаил Мудрик, является аргентинец Маурисио Почеттино.

В настоящий момент с «Челси» в статусе временного главного тренера работает Фрэнк Лэмпард. В таблице АПЛ «синие» занимают 11-е место с 42 очками после 34 игр.

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Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Маурисио Почеттино
Источник The Athletic
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