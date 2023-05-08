Англия08 мая 2023, 12:13 | Обновлено 08 мая 2023, 12:15
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Определились. В Челси знают, когда команда получит нового тренера
«Аристократы» близки к оглашению решения
08 мая 2023, 12:13 | Обновлено 08 мая 2023, 12:15
1203
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Лондонский «Челси» на этой неделе окончательно определится с новым главным тренером команды и объявит его имя.
Сообщается, что представление нового наставника состоится в ближайшие дни. Как и прежде, основным претендентом на пост главного тренера «Челси», цвета которого, как известно, защищает украинец Михаил Мудрик, является аргентинец Маурисио Почеттино.
В настоящий момент с «Челси» в статусе временного главного тренера работает Фрэнк Лэмпард. В таблице АПЛ «синие» занимают 11-е место с 42 очками после 34 игр.
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