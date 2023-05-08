Кривбасс – Динамо. Названы стартовые составы команд

В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо».

Стартовые составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков, Задерака, Лунев, Хомченовский, Микитишин.

«Динамо»: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев, Ванат, Андриевский, Тымчик, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Бенито.

Игра состоится в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.