Украина. Премьер лига08 мая 2023, 12:08 | Обновлено 08 мая 2023, 12:09
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Кривбасс – Динамо. Названы стартовые составы команд
Матч начнется в 13:00
08 мая 2023, 12:08 | Обновлено 08 мая 2023, 12:09
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В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо».
Стартовые составы:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков, Задерака, Лунев, Хомченовский, Микитишин.
«Динамо»: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев, Ванат, Андриевский, Тымчик, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Бенито.
Игра состоится в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.
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Слава богу что не караваев справа. Ну бля опять эти психи дубинчака, и тормозная жидкость попова. Нахрена вы фору даете сопернику?