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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 12:08 | Обновлено 08 мая 2023, 12:09
2563
1

Кривбасс – Динамо. Названы стартовые составы команд

Матч начнется в 13:00

08 мая 2023, 12:08 | Обновлено 08 мая 2023, 12:09
2563
1
Кривбасс – Динамо. Названы стартовые составы команд
УПЛ

В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо».

Стартовые составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Капич, Татарков, Задерака, Лунев, Хомченовский, Микитишин.

«Динамо»: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев, Ванат, Андриевский, Тымчик, Буяльский, Сирота, Дубинчак, Бенито.

Игра состоится в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо стартовые составы
Источник Sport.ua
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Умник
Сука ну какой дубинчак и попов.
Слава богу что не караваев справа. Ну бля опять эти психи дубинчака, и тормозная жидкость попова. Нахрена вы фору даете сопернику?
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