Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко не смог доиграть финал квалификации на челленджере в Австрии
ATP
08 мая 2023, 12:51 |
117
0

Марченко не смог доиграть финал квалификации на челленджере в Австрии

Илья снялся по ходу матча против Лукаса Герха из Германии

08 мая 2023, 12:51 |
117
0
Марченко не смог доиграть финал квалификации на челленджере в Австрии
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко проиграл финальный матч квалификации на грунтовом челленджере в Маутгаузене (Австрия).

Во втором раунде отбора украинец в двух сетах уступил Лукасу Герху из Германии. Марченко снялся во втором сете при счете 2:4, проиграв до этого первую партию.

Маутгаузен. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Лукас Герх (Германия) – 5:7, 2:4 (отказ)

После выхода в полуфинал челленджера в Мексике в марте Илья не может выиграть больше одного матча подряд.

По теме:
Рейтинг ATP. Алькарас вплотную подобрался к Джоковичу, рекорд Штруффа
Украинец впервые за год сыграет в отборе к Мастерсу. Крутых выступит в Риме
Острава. Марченко проиграл в финале квалификации
Лукас Герх Илья Марченко ATP Маутгаузен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НХЛ. 8 шайб Нью-Джерси, Флорида в шаге от финала Востока, успех Сиэттла
Хоккей | 08 мая 2023, 08:47 1
НХЛ. 8 шайб Нью-Джерси, Флорида в шаге от финала Востока, успех Сиэттла
НХЛ. 8 шайб Нью-Джерси, Флорида в шаге от финала Востока, успех Сиэттла

Флорида снова обыграла Торонто

Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Бокс | 07 мая 2023, 11:55 6
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?
Гвоздик нокаутировал Болотникса. Хватит ли этого, чтобы биться за титулы?

Обозреватель Sport.ua Лев Кравцив рецензирует бой украинца

Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Футбол | 07.05.2023, 22:00
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Тимощук теперь будет носить футболку с двумя звездами. За что такая честь?
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Футбол | 07.05.2023, 17:50
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Что осталось сыграть? Шахтер и Днепр-1 продолжают борьбу за чемпионство
Полуфиналы Свитолиной и Ястремской, 20-летие Алькараса и чудо от Штруффа
Теннис | 08.05.2023, 09:00
Полуфиналы Свитолиной и Ястремской, 20-летие Алькараса и чудо от Штруффа
Полуфиналы Свитолиной и Ястремской, 20-летие Алькараса и чудо от Штруффа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
06.05.2023, 18:55 21
Футбол
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
Беллью назвал главную причину, почему Кличко проиграл Фьюри
07.05.2023, 09:06 24
Бокс
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
ВИДЕО. Огромное рассечение. Болотник показал последствия боя с Гвоздиком
07.05.2023, 13:21 3
Бокс
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
06.05.2023, 09:45 25
Футбол
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
07.05.2023, 11:22 9
Футбол
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
07.05.2023, 07:15 1
Бокс
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
Команда Реброва и Ярмоленко вырвала победу на 90+12. Но чемпионство уплыло
07.05.2023, 22:49 4
Футбол
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
06.05.2023, 18:40 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности