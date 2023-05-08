ATP08 мая 2023, 12:51 |
117
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Марченко не смог доиграть финал квалификации на челленджере в Австрии
Илья снялся по ходу матча против Лукаса Герха из Германии
08 мая 2023, 12:51 |
117
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Украинский теннисист Илья Марченко проиграл финальный матч квалификации на грунтовом челленджере в Маутгаузене (Австрия).
Во втором раунде отбора украинец в двух сетах уступил Лукасу Герху из Германии. Марченко снялся во втором сете при счете 2:4, проиграв до этого первую партию.
Маутгаузен. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Лукас Герх (Германия) – 5:7, 2:4 (отказ)
После выхода в полуфинал челленджера в Мексике в марте Илья не может выиграть больше одного матча подряд.
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