Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити

9 мая на «Сантьяго Бернабеу» пройдет первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с английским «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».