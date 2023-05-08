Лига чемпионов08 мая 2023, 11:31 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Манчестер Сити
Поединок состоится 9 мая в 22:00 по Киеву
08 мая 2023, 11:31 |
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9 мая на «Сантьяго Бернабеу» пройдет первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с английским «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити».
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