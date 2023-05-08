Известно, в какой форме Динамо сыграет выездной матч с Кривбассом

В понедельник, 8 мая, состоится поединок 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо».

Накануне поединка состоялось предматчевое совещание по организационным вопросам. Среди прочего было утверждено, в каких цветах будут играть команды.

Киевляне выйдут на поле в домашнем белом комплекте. На футболке традиционно будет синяя полоса. Голкипер «бело-синих» будет играть в форме желто-зеленых оттенков с добавлением черного цвета на футболку.

Хозяева поединка будут играть в полностью красном комплекте. Их вратарь оденет полностью черный.

Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00. Прямая трансляция будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.