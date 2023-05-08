Даяна Ястремская – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Риме
8 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
В первом круге квалификации украинка сразится против француженки Леолии Жанжан (№125 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Конюх – Данилович. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в финале отбора сразится против Ребекки Масаровой (№67 WTA) или Оливии Гадеки (№149 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды идут вровень в таблице по потерям
Карлос Алькарас и Ян-Леннард Штруфф провели на корте 2,5 часа