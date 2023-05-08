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WTA
08 мая 2023, 09:56 | Обновлено 08 мая 2023, 10:05
128
0

Даяна Ястремская – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Риме

08 мая 2023, 09:56 | Обновлено 08 мая 2023, 10:05
128
0
Даяна Ястремская – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

8 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№158 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В первом круге квалификации украинка сразится против француженки Леолии Жанжан (№125 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Конюх – Данилович. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в финале отбора сразится против Ребекки Масаровой (№67 WTA) или Оливии Гадеки (№149 WTA).

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Леолия Жанжан Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Рим
Источник Sport.ua
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