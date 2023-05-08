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Чемпионат Украины
Рух Львов
08.05.2023 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 08:17 |
141
0

Рух – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая в 15:00 поединок 25-го тура чемпионата УПЛ

08 мая 2023, 08:17 |
141
0
Рух – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

В понедельник, 8 мая, «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Ингулец». Львовский клуб не знает вкуса побед в чемпионате уже 9 туров подряд и у «Ингульца» в УПЛ еще не побеждал. Старт поединка запланирован на 15:00 по Киеву.

Безвыигрышная серия руховцев в УПЛ явно затянулась и с 12 марта длится уже 9 игр: четыре ничьи и пять поражений. «Желто-черные» удерживают две домашние клубные антирекордные серии в чемпионате: безвыигрышную, продолжающуюся шесть игр (пять ничьих и поражение) и ничейную (три игры). «Рух» при Виталии Пономареве в чемпионате еще не побеждал – в 7-ми матчах: четыре ничьи и три поражения.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ингулец».

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Источник Sport.ua
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