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Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 07:58 | Обновлено 08 мая 2023, 08:02
143
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ингулец

Поединок состоится 8 мая в 15:00

08 мая 2023, 07:58 | Обновлено 08 мая 2023, 08:02
143
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ингулец
ФК Ингулец

В понедельник, 8 мая, «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Ингулец». Львовский клуб не знает вкуса побед в чемпионате уже 9 туров подряд и у «Ингульца» в УПЛ еще не побеждал. Старт поединка запланирован на 15:00 по Киеву.

Безвыигрышная серия руховцев в УПЛ явно затянулась и с 12 марта длится уже 9 игр: четыре ничьи и пять поражений. «Желто-черные» удерживают две домашние клубные антирекордные серии в чемпионате: безвыигрышную, продолжающуюся шесть игр (пять ничьих и поражение) и ничейную (три игры). «Рух» при Виталии Пономареве в чемпионате еще не побеждал – в 7-ми матчах: четыре ничьи и три поражения.

Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ингулец».

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Источник Sport.ua
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