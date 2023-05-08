Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ингулец
Поединок состоится 8 мая в 15:00
В понедельник, 8 мая, «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Ингулец». Львовский клуб не знает вкуса побед в чемпионате уже 9 туров подряд и у «Ингульца» в УПЛ еще не побеждал. Старт поединка запланирован на 15:00 по Киеву.
Безвыигрышная серия руховцев в УПЛ явно затянулась и с 12 марта длится уже 9 игр: четыре ничьи и пять поражений. «Желто-черные» удерживают две домашние клубные антирекордные серии в чемпионате: безвыигрышную, продолжающуюся шесть игр (пять ничьих и поражение) и ничейную (три игры). «Рух» при Виталии Пономареве в чемпионате еще не побеждал – в 7-ми матчах: четыре ничьи и три поражения.
Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале УНИАН.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Ингулец».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб должен был получить платеж солидарности от УЕФА в размере 18 млн грн
Защитник ПСЖ достиг юбилейной отметки