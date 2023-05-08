Эдди ХАУ: «Впереди четыре игры, и судьба Ньюкасла – в наших руках»

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:2) в матче 35-го тура АПЛ:

«Мы упустили хорошие моменты, которые были у нас. У нас было много ошибок в игре. Вероятно, мы защищались не так хорошо, как большую часть сезона, мы не были в лучшей форме.

Нам нужно было контролировать свои эмоции немного лучше, чем в первом тайме. Решение о пенальти было очень важным и, вероятно, потрясло нас больше, чем соперника. Пытались лучше держать мяч, поскольку «Арсенал» представляет собой серьезную угрозу в контратаках.

У нас впереди четыре игры, наша судьба в наших руках, и нам нужно сосредоточиться на этом. Мы хорошо выступали на протяжении всего сезона. Футболисты играли невероятно. Последовательность, менталитет и отношение были отличными. Теперь нам нужно выйти на другой уровень, и это всегда сложно. Это вызов, с которым мы столкнулись.

Если вы посмотрите на четыре игры, которые у нас остались, то поймете, что нам нужна поддержка болельщиков, чтобы оставаться одним целым. Невероятная поддержка была у нас весь сезон, и сегодня тоже. Нам просто нужно было забить, и это помогло бы взлететь».

Видеообзор матча Ньюкасл – Арсенал – 0:2