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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 05:14 |
29
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая

Важные события во всех видах спорта

08 мая 2023, 05:14 |
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая
ФК Динамо Киев

В понедельник, 8 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Кривбасс – Динамо Киев

Favbet 6.25 – 4.10 – 1.55

17:00 Заря – Металлист 1925

Favbet 1.42 – 4.50 – 8.10

17:00 Фулхэм – Лестер

Favbet 2.72 – 3.74 – 2.63

19:30 Брайтон – Эвертон

Favbet 1.43 – 5.30 – 8.00

ТЕННИС

17:00 Даяна Ястремская – Леолия Жанжан

Favbet 1.28 – 3.48

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Источник Sport.ua
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