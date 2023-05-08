Украина. Премьер лига08 мая 2023, 05:14 |
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая
Важные события во всех видах спорта
08 мая 2023, 05:14 |
29
0
В понедельник, 8 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Кривбасс – Динамо Киев
17:00 Заря – Металлист 1925
17:00 Фулхэм – Лестер
19:30 Брайтон – Эвертон
ТЕННИС
17:00 Даяна Ястремская – Леолия Жанжан
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 мая 2023, 07:35 0
Канело выиграл бой в Гвадалахаре по очкам единогласным решением судей
Бокс | 07 мая 2023, 09:06 18
Тони считает, что до того боя Владимиру подбирали удобных соперников
Футбол | 07.05.2023, 23:23
Футбол | 07.05.2023, 23:59
Футбол | 07.05.2023, 17:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.05.2023, 22:49 3
06.05.2023, 03:23
07.05.2023, 11:22 7
06.05.2023, 00:43 6
07.05.2023, 13:21 3
07.05.2023, 03:50 1
07.05.2023, 19:54 4
06.05.2023, 12:30