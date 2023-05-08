СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 мая

В понедельник, 8 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ



13:00 Кривбасс – Динамо Киев

6.25 – 4.10 – 1.55

17:00 Заря – Металлист 1925

1.42 – 4.50 – 8.10

17:00 Фулхэм – Лестер

2.72 – 3.74 – 2.63

19:30 Брайтон – Эвертон

1.43 – 5.30 – 8.00

ТЕННИС

17:00 Даяна Ястремская – Леолия Жанжан

1.28 – 3.48