Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: в Металлисте с декабря была только одна выплата зарлаты
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 04:23 | Обновлено 08 мая 2023, 04:34
175
0

Источник: в Металлисте с декабря была только одна выплата зарлаты

Клуб должен был получить платеж солидарности от УЕФА в размере 18 млн грн

08 мая 2023, 04:23 | Обновлено 08 мая 2023, 04:34
175
0
Источник: в Металлисте с декабря была только одна выплата зарлаты
ФК Металлист Харьков

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, как обстоят дела в харьковском «Металлисте» с выплатой зарплаты:

«В «Металлисте» финансовых сдвигов пока не произошло. Начиная с декабря команде только раз поступали выплаты. Это было неделю назад перед «Динамо». Тогда в среднем на руки все получили по 50 тысяч грн. Это эквивалент официальным (!) зарплатам за 5 месяцев. В основном в контрактах игроков прописана цифра 10 тысяч грн, остальные доплаты указаны в приложениях к этим контрактам.

Поэтому если говорить на языке официальных документов, то де-юре задолженности как таковой у «Металлиста» нет. А вот де-факто… Ясно одно – платеж солидарности, недавно полученный от УЕФА в размере 18 млн грн, на зарплатный фонд не пустили. То есть, он или пошел по назначению, то есть на развитие клубной академии. Или растворился».

По теме:
Наставник Львова после матча с Металлистом отказался от общения со СМИ
Львов в игре с Металлистом продолжил печальную серию неудач
Тренер Металлиста: «Очень тяжелая игра, поэтому и не было хорошего футбола»
Металлист Харьков зарплаты Игорь Бурбас долги
Источник Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
Футбол | 07 мая 2023, 20:29 3
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку
60 минут Зинченко. Арсенал обыграл Ньюкасл и продолжает чемпионскую гонку

Голы для лондонского клуба забили Мартин Эдегор и Фабиан Шер (автогол)

Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Футбол | 07 мая 2023, 19:54 4
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом

Украинец заменен во втором тайме

Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Футбол | 07.05.2023, 15:02
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
Избежали скандала. Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
Футбол | 08.05.2023, 03:41
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
ВИДЕО. Два покера и 9 мячей! Лион на 90+9-й выиграл перестрелку у Монпелье
ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
Футбол | 08.05.2023, 00:51
ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
ВИДЕО. Вместе с Раулем. Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
Одинаковый вес. Гвоздик и Болотник прошли процедуру взвешивания
06.05.2023, 03:23
Бокс
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
Это все шантаж. Экс-форвард Динамо открестился от детей от украинки
06.05.2023, 15:23 5
Футбол
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
06.05.2023, 00:43 6
Футбол
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
Канело провел бой в родной Мексике. Сауль легко разобрался с Райдером
07.05.2023, 07:15 1
Бокс
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
06.05.2023, 18:09 20
Футбол
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
Смесь Гвардиолы и Клоппа: как Де Дзерби заставил замолчать Грэма Сунесса
07.05.2023, 11:22 7
Футбол
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
07.05.2023, 03:05 9
Бокс
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
07.05.2023, 07:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности