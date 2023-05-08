Источник: в Металлисте с декабря была только одна выплата зарлаты
Клуб должен был получить платеж солидарности от УЕФА в размере 18 млн грн
Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, как обстоят дела в харьковском «Металлисте» с выплатой зарплаты:
«В «Металлисте» финансовых сдвигов пока не произошло. Начиная с декабря команде только раз поступали выплаты. Это было неделю назад перед «Динамо». Тогда в среднем на руки все получили по 50 тысяч грн. Это эквивалент официальным (!) зарплатам за 5 месяцев. В основном в контрактах игроков прописана цифра 10 тысяч грн, остальные доплаты указаны в приложениях к этим контрактам.
Поэтому если говорить на языке официальных документов, то де-юре задолженности как таковой у «Металлиста» нет. А вот де-факто… Ясно одно – платеж солидарности, недавно полученный от УЕФА в размере 18 млн грн, на зарплатный фонд не пустили. То есть, он или пошел по назначению, то есть на развитие клубной академии. Или растворился».
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