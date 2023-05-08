Два удаления и два пенальти. Антверпен одержал волевую победу над Генком
Четыре команды разыгрывают медали чемпионата Бельгии
7 мая в матче финальной пульки чемпионата Бельгии «Антверпен» дома одержал волевую побед над «Генком» (2:1) и вышел в лидеры.
Зрители матча увидели два удаления (в конце игры у гостей) и два пенальти (один из них хозяева не забили)
Чемпионат Бельгии. 7 мая
Топ-четверка
Антверпен – Генк – 2:1
Голы: Алдервейрелд, 45+2 (пен), Баликвиша, 52 – Маккензи, 20.
Незабитый пенальти: Янссен, 30 (Антверпен)
Удаления: Ндаишимие, 90+6, Уаттара, 90+7 (оба – Генк)
Вторая четверка
Вестерло – Серкль Брюгге – 3:5
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