Два удаления и два пенальти. Антверпен одержал волевую победу над Генком

7 мая в матче финальной пульки чемпионата Бельгии «Антверпен» дома одержал волевую побед над «Генком» (2:1) и вышел в лидеры.

Зрители матча увидели два удаления (в конце игры у гостей) и два пенальти (один из них хозяева не забили)

Чемпионат Бельгии. 7 мая

Топ-четверка

Антверпен – Генк – 2:1

Голы: Алдервейрелд, 45+2 (пен), Баликвиша, 52 – Маккензи, 20.

Незабитый пенальти: Янссен, 30 (Антверпен)

Удаления: Ндаишимие, 90+6, Уаттара, 90+7 (оба – Генк)

Вторая четверка

Вестерло – Серкль Брюгге – 3:5