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Чемпионат Бельгии
Антверпен
07.05.2023 19:30 – FT 2 : 1
Генк
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Бельгия
08 мая 2023, 04:59 | Обновлено 08 мая 2023, 05:06
36
0

Два удаления и два пенальти. Антверпен одержал волевую победу над Генком

Четыре команды разыгрывают медали чемпионата Бельгии

08 мая 2023, 04:59 | Обновлено 08 мая 2023, 05:06
36
0
Два удаления и два пенальти. Антверпен одержал волевую победу над Генком
ФК Антверпен

7 мая в матче финальной пульки чемпионата Бельгии «Антверпен» дома одержал волевую побед над «Генком» (2:1) и вышел в лидеры.

Зрители матча увидели два удаления (в конце игры у гостей) и два пенальти (один из них хозяева не забили)

Чемпионат Бельгии. 7 мая

Топ-четверка

Антверпен – Генк – 2:1

Голы: Алдервейрелд, 45+2 (пен), Баликвиша, 52 – Маккензи, 20.

Незабитый пенальти: Янссен, 30 (Антверпен)

Удаления: Ндаишимие, 90+6, Уаттара, 90+7 (оба – Генк)

Вторая четверка

Вестерло – Серкль Брюгге – 3:5

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чемпионат Бельгии по футболу Антверпен Генк Серкль Брюгге Вестерло Тоби Алдервейрелд Мишель-Анж Баликвиша Марк Маккензи
Источник Sport.ua
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