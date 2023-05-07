Англия07 мая 2023, 19:54 | Обновлено 07 мая 2023, 20:39
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Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Украинец заменен во втором тайме
07 мая 2023, 19:54 | Обновлено 07 мая 2023, 20:39
4968
2
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета в разгар второго тайма матча 35-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» решил произвести замену украинского защитника своей команды Александра Зинченко.
Испанский тренер убрал украинца с поля на 61-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Арсенала».
Вместо Зинченко на поле вышел Киран Тирни.
В матче «Ньюкасл» – «Арсенал» идет второй тайма. Гол в составе «канониров» на 14-й минуте игры забил Мартин Эдегор.
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Но єто не значит , что Зина плохой вообще в первіе 70 минут.
Сегодня тяжелее, ну так там Трипьер