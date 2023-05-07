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  4. Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Англия
07 мая 2023, 19:54 | Обновлено 07 мая 2023, 20:39
4968
2

Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом

Украинец заменен во втором тайме

07 мая 2023, 19:54 | Обновлено 07 мая 2023, 20:39
4968
2
Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета в разгар второго тайма матча 35-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» решил произвести замену украинского защитника своей команды Александра Зинченко.

Испанский тренер убрал украинца с поля на 61-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Арсенала».

Вместо Зинченко на поле вышел Киран Тирни.

В матче «Ньюкасл» – «Арсенал» идет второй тайма. Гол в составе «канониров» на 14-й минуте игры забил Мартин Эдегор.

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Александр Зинченко Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Арсенал Киран Тирни Микель Артета
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Agent007
Вийди отсюда, розбійник
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+4
avk2307
Очень правильно Артета делает . После Ливерпуля меняет на 70 минуте и есть результат
Но єто не значит , что Зина плохой вообще в первіе 70 минут.
Сегодня тяжелее, ну так там Трипьер
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0
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