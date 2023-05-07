Зинченко не доиграет до конца матч Арсенала с Ньюкаслом

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета в разгар второго тайма матча 35-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» решил произвести замену украинского защитника своей команды Александра Зинченко.

Испанский тренер убрал украинца с поля на 61-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Арсенала».

Вместо Зинченко на поле вышел Киран Тирни.

В матче «Ньюкасл» – «Арсенал» идет второй тайма. Гол в составе «канониров» на 14-й минуте игры забил Мартин Эдегор.