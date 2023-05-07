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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 19:23 | Обновлено 07 мая 2023, 19:47
2136
6

Источник: Рух не предоставил Ингульцу автобус и тренировочное поле

Матч 25-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Ингулец» пройдет 8 мая во Львове

07 мая 2023, 19:23 | Обновлено 07 мая 2023, 19:47
2136
6
Источник: Рух не предоставил Ингульцу автобус и тренировочное поле
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» не предоставил «Ингульцу» автобус и тренировочное поле накануне матча между этими командами, информирует ТаТоТаке:

«Рух» не предоставил коллегам из «Ингульца» поле для тренировок и автобус для передвижения по городу накануне матча 25-го тура. Это зеркальный ответ львовян сопернику за прием на недавнем матче в Петровом.

Тогда «Ингулец» встретил делегацию «Руха» на вокзале и доставил в гостиницу «Сапфир» в Александрии. В ответ на просьбу обеспечить доставку на тренировку в Петрово представители «Ингульца» предложили потренироваться на нестандартном поле у гостиницы. В результате «Рух» арендовал и автобус, и поле на тренировочной базе «Александрии».

И вот ответ. Но интересно, что в регламенте УПЛ есть пункт о необходимых требованиях к каждому клубу по обеспечению условий для тренировок и проживания гостей. Однако наши клубы уже привыкли, что мы играем без правил».

Матч 25-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Ингулец» состоится во Львове на «Арене Львов» 8 мая в 15:00.

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Рух - Ингулец Ингулец Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Сподіваюсь, Рух виграє. Свиня  "папік" має знати своє місце.
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+4
avk2307
Я так зрозумів "отвєтка" від Руху.
Ну у Поворознюка ж є спонсор  перебування у Львові, хай звертається, вони ж домовились і він сам попросив.
Але все одно завтра Інгулець картками закидають щоб на шахтар мінус пару гравців було.
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+2
Springfield
УПЛ - едина
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+1
Remark
По делом "борцу" с коррупцией! Помню когда он Мосейчучке (или кому-то еще, уже точно не скажу кому) давал вьюху на поле стадиона, что он первый человек, который когда попадет в парламент, то будет с первого дня бороться с коррупцией! Бо ему стыдно, что его мама получает такую маленькую пенсию проработав всю жизнь. 
А мама получает такую маленькую пенсию только потому, что такие как ты (во всех сферах) идут на уступки перед кем-то за вознаграждение; и переносят свои домашние матчи во Львов с определенными командами! 
Плюс, тем более если ты как свинья поступил, когда приехали к тебе, то какого отношения ты ожидаешь когда приезжаешь в ответ в гости?
П.С. Жаль, что Гордон только языком умеет трепать. Хотя возможно и из-за этого и приходится Поворознюку идти на уступки, чтобы его делам не дали ход. Так как Гордон судя по всему уже как +/- 2 года работает на Ахметова.
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+1
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Gargantua
эти колхозные страсти просто вызывают отвращение
какая там честная игра, какое там уважение к соперникам и спортивный дух
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-1
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