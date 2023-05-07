Источник: Рух не предоставил Ингульцу автобус и тренировочное поле
Матч 25-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Ингулец» пройдет 8 мая во Львове
Львовский «Рух» не предоставил «Ингульцу» автобус и тренировочное поле накануне матча между этими командами, информирует ТаТоТаке:
«Рух» не предоставил коллегам из «Ингульца» поле для тренировок и автобус для передвижения по городу накануне матча 25-го тура. Это зеркальный ответ львовян сопернику за прием на недавнем матче в Петровом.
Тогда «Ингулец» встретил делегацию «Руха» на вокзале и доставил в гостиницу «Сапфир» в Александрии. В ответ на просьбу обеспечить доставку на тренировку в Петрово представители «Ингульца» предложили потренироваться на нестандартном поле у гостиницы. В результате «Рух» арендовал и автобус, и поле на тренировочной базе «Александрии».
И вот ответ. Но интересно, что в регламенте УПЛ есть пункт о необходимых требованиях к каждому клубу по обеспечению условий для тренировок и проживания гостей. Однако наши клубы уже привыкли, что мы играем без правил».
Матч 25-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Ингулец» состоится во Львове на «Арене Львов» 8 мая в 15:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ
Канело выиграл бой в Гвадалахаре по очкам единогласным решением судей
Ну у Поворознюка ж є спонсор перебування у Львові, хай звертається, вони ж домовились і він сам попросив.
Але все одно завтра Інгулець картками закидають щоб на шахтар мінус пару гравців було.
А мама получает такую маленькую пенсию только потому, что такие как ты (во всех сферах) идут на уступки перед кем-то за вознаграждение; и переносят свои домашние матчи во Львов с определенными командами!
Плюс, тем более если ты как свинья поступил, когда приехали к тебе, то какого отношения ты ожидаешь когда приезжаешь в ответ в гости?
П.С. Жаль, что Гордон только языком умеет трепать. Хотя возможно и из-за этого и приходится Поворознюку идти на уступки, чтобы его делам не дали ход. Так как Гордон судя по всему уже как +/- 2 года работает на Ахметова.
какая там честная игра, какое там уважение к соперникам и спортивный дух