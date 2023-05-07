Источник: Рух не предоставил Ингульцу автобус и тренировочное поле

Львовский «Рух» не предоставил «Ингульцу» автобус и тренировочное поле накануне матча между этими командами, информирует ТаТоТаке:

«Рух» не предоставил коллегам из «Ингульца» поле для тренировок и автобус для передвижения по городу накануне матча 25-го тура. Это зеркальный ответ львовян сопернику за прием на недавнем матче в Петровом.

Тогда «Ингулец» встретил делегацию «Руха» на вокзале и доставил в гостиницу «Сапфир» в Александрии. В ответ на просьбу обеспечить доставку на тренировку в Петрово представители «Ингульца» предложили потренироваться на нестандартном поле у гостиницы. В результате «Рух» арендовал и автобус, и поле на тренировочной базе «Александрии».

И вот ответ. Но интересно, что в регламенте УПЛ есть пункт о необходимых требованиях к каждому клубу по обеспечению условий для тренировок и проживания гостей. Однако наши клубы уже привыкли, что мы играем без правил».

Матч 25-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Ингулец» состоится во Львове на «Арене Львов» 8 мая в 15:00.