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  4. Соболь выйдет в старте Страсбурга на матч против Нанта
Франция
07 мая 2023, 15:45 | Обновлено 07 мая 2023, 15:55
29
0

Соболь выйдет в старте Страсбурга на матч против Нанта

Клуб украинца встретится с прямым конкурентом в борьбе за выживание

07 мая 2023, 15:45 | Обновлено 07 мая 2023, 15:55
29
0
Соболь выйдет в старте Страсбурга на матч против Нанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В 34-м туре чемпионата Франции по футболу «Нант» на своем поле примет «Страсбург».

Украинский футболист «Страсбурга» Эдуард Соболь выйдет на поединок против «Нанта» в стартовом составе.

Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

В этом сезоне Соболь провел 13 матчей в Лиге 1, отличился одной результативной передачей.

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Эдуард Соболь Нант Лига 1 чемпионат Франции по футболу Страсбург
Источник Sport.ua
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