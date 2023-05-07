Франция07 мая 2023, 15:45 | Обновлено 07 мая 2023, 15:55
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Соболь выйдет в старте Страсбурга на матч против Нанта
Клуб украинца встретится с прямым конкурентом в борьбе за выживание
07 мая 2023, 15:45 | Обновлено 07 мая 2023, 15:55
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В 34-м туре чемпионата Франции по футболу «Нант» на своем поле примет «Страсбург».
Украинский футболист «Страсбурга» Эдуард Соболь выйдет на поединок против «Нанта» в стартовом составе.
Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
В этом сезоне Соболь провел 13 матчей в Лиге 1, отличился одной результативной передачей.
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