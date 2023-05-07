Соболь выйдет в старте Страсбурга на матч против Нанта

В 34-м туре чемпионата Франции по футболу «Нант» на своем поле примет «Страсбург».

Украинский футболист «Страсбурга» Эдуард Соболь выйдет на поединок против «Нанта» в стартовом составе.

Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Встреча начнется в 16:00 по Киеву.

В этом сезоне Соболь провел 13 матчей в Лиге 1, отличился одной результативной передачей.