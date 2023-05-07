Украина. Премьер лига07 мая 2023, 15:22 | Обновлено 07 мая 2023, 15:37
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ВИДЕО. Александрия открыла счет в матче с Шахтером
Николай Михайленко отличился первым голом в сезоне
07 мая 2023, 15:22 | Обновлено 07 мая 2023, 15:37
1527
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В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» принимает донецкий «Шахтер».
На 9-й минуте встречи Николай Михайленко отличился первым голом в сезоне, поразив ворота «горняков».
Всего в этом сезоне 21-летний опорный полузащитник «Александрии» провел 15 матчей, в первых 14 ему не удалось отличиться результативными действиями.
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