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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 15:22 | Обновлено 07 мая 2023, 15:37
1527
0

ВИДЕО. Александрия открыла счет в матче с Шахтером

Николай Михайленко отличился первым голом в сезоне

07 мая 2023, 15:22 | Обновлено 07 мая 2023, 15:37
1527
0
ВИДЕО. Александрия открыла счет в матче с Шахтером
ФК Александрия. Николай Михайленко

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» принимает донецкий «Шахтер».

На 9-й минуте встречи Николай Михайленко отличился первым голом в сезоне, поразив ворота «горняков».

Всего в этом сезоне 21-летний опорный полузащитник «Александрии» провел 15 матчей, в первых 14 ему не удалось отличиться результативными действиями.

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Николай Михайленко Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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