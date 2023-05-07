ВИДЕО. Александрия открыла счет в матче с Шахтером

В поединке 25-го тура украинской Премьер-лиги «Александрия» принимает донецкий «Шахтер».

На 9-й минуте встречи Николай Михайленко отличился первым голом в сезоне, поразив ворота «горняков».

Всего в этом сезоне 21-летний опорный полузащитник «Александрии» провел 15 матчей, в первых 14 ему не удалось отличиться результативными действиями.