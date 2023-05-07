Александрия – Шахтер. Известны стартовые составы команд

В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Шахтер».

Стартовые составы:

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Третьяков, Мирошниченко, Логинов, Скорко, Копина, Рыбалка, Михайленко, Мустафаев.

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Джурасек, Швед, Судаков, Траоре.

Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 15:00.