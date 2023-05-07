Украина. Премьер лига07 мая 2023, 14:03 |
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Александрия – Шахтер. Известны стартовые составы команд
Матч начнется в 15:00 по Киеву
07 мая 2023, 14:03 |
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В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Шахтер».
Стартовые составы:
«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Третьяков, Мирошниченко, Логинов, Скорко, Копина, Рыбалка, Михайленко, Мустафаев.
«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Джурасек, Швед, Судаков, Траоре.
Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 15:00.
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Четвертые пока ещё на четвертом месте не нужно слез ,вот будут на пятом тогда плачь