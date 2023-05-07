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  4. Александрия – Шахтер. Известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 14:03 |
712
2

Александрия – Шахтер. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 15:00 по Киеву

07 мая 2023, 14:03 |
712
2
Александрия – Шахтер. Известны стартовые составы команд
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 7 мая, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Шахтер».

Стартовые составы:

«Александрия»: Шевченко, Бабогло, Ковалец, Третьяков, Мирошниченко, Логинов, Скорко, Копина, Рыбалка, Михайленко, Мустафаев.

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Джурасек, Швед, Судаков, Траоре.

Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 15:00.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Al1515
Смысл играть .Не шахтер так судья забьет 
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+1
VAR
Татьянка1515,все слезы пускает
Четвертые пока ещё на четвертом месте не нужно слез ,вот будут на пятом тогда плачь
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-2
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