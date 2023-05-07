ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's

Экс-нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский потроллил россиян, опубликовав фото из McDonald's.

«Субботние настроения. Рашка, мак прислать?», - подписал Милевский фото в своем Instagram.

Напомним, после нападения россии на Украину 24 февраля 2022 года McDonald's, как и большинство других западных брендов, покинули территорию рф и прекратили там вести свой бизнес.