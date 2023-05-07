Украина. Премьер лига07 мая 2023, 12:59 | Обновлено 07 мая 2023, 13:07
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ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
Бывший форвард сборной Украины посетил фаст-фуд
07 мая 2023, 12:59 | Обновлено 07 мая 2023, 13:07
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Экс-нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский потроллил россиян, опубликовав фото из McDonald's.
«Субботние настроения. Рашка, мак прислать?», - подписал Милевский фото в своем Instagram.
Напомним, после нападения россии на Украину 24 февраля 2022 года McDonald's, как и большинство других западных брендов, покинули территорию рф и прекратили там вести свой бизнес.
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