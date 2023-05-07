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  4. ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 12:59 | Обновлено 07 мая 2023, 13:07
411
1

ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's

Бывший форвард сборной Украины посетил фаст-фуд

07 мая 2023, 12:59 | Обновлено 07 мая 2023, 13:07
411
1
ФОТО. Мак прислать? Милевский потроллил россиян, сидя в McDonald's
Instagram. Артем Милевский

Экс-нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский потроллил россиян, опубликовав фото из McDonald's.

«Субботние настроения. Рашка, мак прислать?», - подписал Милевский фото в своем Instagram.

Напомним, после нападения россии на Украину 24 февраля 2022 года McDonald's, как и большинство других западных брендов, покинули территорию рф и прекратили там вести свой бизнес.

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Источник Sport.ua
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