Украина. Премьер лига07 мая 2023, 12:15 | Обновлено 07 мая 2023, 12:17
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Черноморец – Днепр-1. Известны стартовые составы команд
Матч начнется в 13:00
07 мая 2023, 12:15 | Обновлено 07 мая 2023, 12:17
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В воскресенье, 7 мая, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Черноморец» и «Днепр-1».
Стартовые составы:
«Черноморец»: Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Ермаков, Кузык, Авагимян, Бадибанга, Демченко, Алефиренко.
«Днепр-1»: Рыбак, Назаренко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Минго, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Довбик.
Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
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Комментарии 2
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3 гола в прошлом туре от Пеглоу и сегодня он на лавке.. вот что значит не отдал пас на открытые Довбыку)
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