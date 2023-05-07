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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 12:15 | Обновлено 07 мая 2023, 12:17
579
2

Черноморец – Днепр-1. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 13:00

07 мая 2023, 12:15 | Обновлено 07 мая 2023, 12:17
579
2
Черноморец – Днепр-1. Известны стартовые составы команд
СК Днепр-1

В воскресенье, 7 мая, в Одессе на поле стадиона «Черноморец» состоится матч 25-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Черноморец» и «Днепр-1».

Стартовые составы:

«Черноморец»: Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильев, Ермаков, Кузык, Авагимян, Бадибанга, Демченко, Алефиренко.

«Днепр-1»: Рыбак, Назаренко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Минго, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Довбик.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
3 гола в прошлом туре от Пеглоу и сегодня он на лавке.. вот что значит не отдал пас на открытые Довбыку)
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