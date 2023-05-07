Карлос Алькарас – Ян-Леннард Штруфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 мая состоится финальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче за титул сразятся Карлос Алькарас из Испании (№2 ATP) и Ян-Леннард Штруфф из Германии (№65 ATP). Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты играли дважды, счет равный.

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