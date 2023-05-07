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  4. Карлос Алькарас – Ян-Леннард Штруфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
07 мая 2023, 11:19 |
39
0

Карлос Алькарас – Ян-Леннард Штруфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Мадриде

07 мая 2023, 11:19 |
39
0
Карлос Алькарас – Ян-Леннард Штруфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

7 мая состоится финальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче за титул сразятся Карлос Алькарас из Испании (№2 ATP) и Ян-Леннард Штруфф из Германии (№65 ATP). Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли дважды, счет равный.

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Ян-Леннард Штруфф смотреть онлайн Карлос Алькарас (теннисист) ATP Мадрид
Источник Sport.ua
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