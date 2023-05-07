Другие новости07 мая 2023, 10:55 |
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Интер Майами добыл вторую победу подряд, Кривцов сыграл 57 минут
После серии из шести поражений команда украинца вышла на победный путь
07 мая 2023, 10:55 |
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«Интер» Майами в очередном матче регулярного чемпионата MLS в домашних стенах обыграл «Атланту Юнайтед» со счетом 2:1.
Украинский защитник Сергей Кривцов вышел с первых минут и был заменен на 57 минуте при счете 0:0. После этого «Интер» забил два гола, остался в меньшинстве и пропустил один мяч в компенсированное время.
После 10 матчей в активе команды Кривцова 12 очков.
MLS
«Интер» Майами – «Атланта Юнайтед» – 2:1
Голы: Мартинес (59, 75) – Гутман (90+2)
Удаление: Негри (84)
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