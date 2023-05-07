Интер Майами добыл вторую победу подряд, Кривцов сыграл 57 минут

«Интер» Майами в очередном матче регулярного чемпионата MLS в домашних стенах обыграл «Атланту Юнайтед» со счетом 2:1.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел с первых минут и был заменен на 57 минуте при счете 0:0. После этого «Интер» забил два гола, остался в меньшинстве и пропустил один мяч в компенсированное время.

После 10 матчей в активе команды Кривцова 12 очков.

MLS

«Интер» Майами – «Атланта Юнайтед» – 2:1

Голы: Мартинес (59, 75) – Гутман (90+2)

Удаление: Негри (84)