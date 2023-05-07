Определены претенденты на звание лучшего игрока и тренера УПЛ в апреле

Украинская премьер-лига проводит голосование, по итогам которых определяются лучший футболист и тренер чемпионата Украины по итогам месяца.

На первом этапе были определены четвёрки лучших футболистов и тренеров УПЛ за апрель 2023 года.

По итогам опроса спортивных сайтов – в голосовании за топ-футболиста примут участие: Артем Довбик («Днепр-1»), Артем Бондаренко («Шахтер»), Эдуардо Герреро («Заря»), Даниил Алефиренко («Черноморец»).

В голосовании за топ-наставника примут участие Александр Кучер («Днепр-1»), Роман Григорчук («Черноморец»), Патрик ван Леувен («Заря»), Игорь Йовичевич («Шахтер»).

Голосование на официальном сайте УПЛ продлится до 13:00 пятницы, 12 мая.