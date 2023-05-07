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Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 06:23 | Обновлено 07 мая 2023, 06:28
302
0

Стали известны судейские назначения на матчи 25-го тура УПЛ

Матчи 25-го тура УПЛ пройдут 7 и 8 мая

07 мая 2023, 06:23 | Обновлено 07 мая 2023, 06:28
302
0
Стали известны судейские назначения на матчи 25-го тура УПЛ
УАФ

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 25-го туру УПЛ 2022/23.

УПЛ. 25-й тур

07.05.2023

13:00. «Чорноморець» – «Дніпро-1». Одеса. Стадіон «Чорноморець».

Арбітр – Панчишин Д.І. (Харків), асистенти арбітра – Думенко В.П. (Харків), Сердюк Д.О. (Полтава), четвертий арбітр – Абдула А.Б. (Харків), спостерігач арбітражу – Ярмолинський Л.М. (Київська обл.). Делегат УАФ – Лютий В.А. (Запоріжжя).

13:00. «Металіст» – «Львів». Ужгород. Стадіон «Авангард»

Арбітр – Іванов Ю.В. (Донецька обл.), асистенти арбітра – Гашков Є.Л. (Чернівці), Чопілко Т.Г. (Київська обл.), четвертий арбітр – Солов'ян О.М. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Коваленко Г.Б. (Одеса). Делегат УАФ – Наскалов В.Б. (Закарпатська обл.).

15:00. «Олександрія» – «Шахтар». Олександрія. Стадіон «Ніка»

Арбітр – Дердо О.В. (Чорноморськ), асистенти арбітра – Чертоляс М.В. (Херсон), Запороженко Д.І. (Запоріжжя), четвертий арбітр – Романов В.М. (Дніпро), спостерігач арбітражу – Кутаков Д.О. (Київська обл.). Делегат УАФ – Павленко І.М. (Вінниця).

08.05.2023

13:00. «Кривбас» – «Динамо». Кривий Ріг. СК «Гірник»

Арбітр – Козик Я.В. (Мукачево), асистенти арбітра – Матяш В.В. (Донецьк), Шлончак С.М. (Черкаси), четвертий арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон), спостерігач арбітражу – Хіблін І.М. (Хмельницький). Арбітр ВАА – Копієвський В.В. (Кропивницький), асистент ВАА – Скрипка А.М. (Кропивницький), спостерігач ВАА – Мосейчук Ю.Ю. (Чернівці). Делегат УАФ – Нечипоренко О.С. (Харків).

14:00. «Минай» – «Ворскла». Минай. Стадіон «Минай-Арена»

Арбітр – Омельченко О.В. (Слов'янськ), асистенти арбітра – Марулін С.Ю. (Херсонська обл.), Журибіда В.В. (Луцьк), четвертий арбітр – Кубряк Д.В. (Одеса), спостерігач арбітражу – Плужник О.О. (Харків). Делегат УАФ – Клим Т.П. (Івано-Франківськ).

15:00 «Рух» – «Інгулець». Львів. Стадіон «Арена Львів»

Арбітр – Монзуль К.В. (Харків), асистенти арбітра – Стрілецька М.С. (Суми), Грушко С.А. (Київська обл.), четвертий арбітр – Козорог К.В. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Кран О.В. (Харків). Арбітр ВАА – Романюк А.М. (Івано-Франківськ), асистент ВАА – Корнійко О.С. (Миргород), спостерігач ВАА – Лисенчук С.Г. (Київська обл.). Делегат УАФ – Бондаренко Ю.В. (АР Крим).

15:00. «Верес» – «Колос». Рівне. Стадіон «Авангард»

Арбітр – Бондаренко Д.Є. (Одеса), асистенти арбітра – Котубей П.В. (Закарпатська обл.), Юхименко М.В. (Луцьк), четвертий арбітр – Шандор О.А. (Львів), спостерігач арбітражу – Деревінський О.М. (Хмельницький). Делегат УАФ – Сушко Г.М. (Луганська обл.).

17:00. «Зоря» – «Металіст 1925». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.В. Лобановського

Арбітр – Деревінський О.О. (Хмельницький), асистенти арбітра – Нижник В.О. (Вінниця), Коротін В.І. (Черкаси), четвертий арбітр – Козиряцький М.С. (Запоріжжя), спостерігач арбітражу – Дердо В.Г. (Чорноморськ). Делегат УАФ – Таран А.М. (Київська обл.).

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Источник Комитет арбитров УАФ
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