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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
Украина. Премьер лига
07 мая 2023, 07:00 |
74
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая

Важные события во всех видах спорта

07 мая 2023, 07:00 |
74
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
ФК Шахтер

В воскресенье, 7 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Черноморец – Днепр-1

Favbet 7.00 – 4.50 – 1.46

15:00 Александрия – Шахтер

Favbet 5.90 – 4.40 – 1.54

18:30 Арсенал – Ньюкасл

Favbet 2.55 – 3.84 – 2.76

21:00 Вест Хэм – Манчестер Юнайтед

Favbet 3.70 – 3.90 – 2.04

ТЕННИС

19:30 Карлос Алькарас – Ян-Леннард Штруфф

Favbet 1.06 – 13.00

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Источник Sport.ua
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