Украина. Премьер лига07 мая 2023, 07:00 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая
Важные события во всех видах спорта
07 мая 2023, 07:00 |
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В воскресенье, 7 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Черноморец – Днепр-1
15:00 Александрия – Шахтер
18:30 Арсенал – Ньюкасл
21:00 Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
ТЕННИС
19:30 Карлос Алькарас – Ян-Леннард Штруфф
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