СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 мая

В воскресенье, 7 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Черноморец – Днепр-1

7.00 – 4.50 – 1.46

15:00 Александрия – Шахтер

5.90 – 4.40 – 1.54

18:30 Арсенал – Ньюкасл

2.55 – 3.84 – 2.76

21:00 Вест Хэм – Манчестер Юнайтед

3.70 – 3.90 – 2.04

ТЕННИС

19:30 Карлос Алькарас – Ян-Леннард Штруфф

1.06 – 13.00