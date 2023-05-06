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ATP
06 мая 2023, 21:33 |
118
0

Украинец впервые за год сыграет в отборе к Мастерсу. Крутых выступит в Риме

Первый номер украинского тенниса заменил Алехандро Табило

06 мая 2023, 21:33 |
118
0
Украинец впервые за год сыграет в отборе к Мастерсу. Крутых выступит в Риме
Instagram. Алексей Крутых

Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (АТР 183) попал в в список участников квалификации грунтового турнира серии АТР 1000 в Риме (Италия), который стартует на следующей неделе.

Крутых заменил чилийца Алехандро Табило, который решил пропустить итальянский Мастерс. Для 23-летнего Алексея это будет первое выступление на тысячнике.

Интересно, что впервые с марта 2022 года Украина будет представлена в квалификации Мастерса. Тогда Илья Марченко проиграл во втором раунде отбора к турниру в Индиан-Уэллсе.

Последний раз украинец, который играл в основе соревнований АТР 1000, был Александр Долгополов. В 2018 году он уступил Новаку Джоковичу на старте Мастерса в Риме. Это был его последний матч в его карьере.

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ATP Рим Алексей Крутых Алехандро Табило Александр Долгополов Илья Марченко
Источник Sport.ua
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