Ига Свентек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
В субботу, 6 мая, состоится финальный матч на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В поединке за трофей сойдутся первые ракетки мира: Ига Свентек (Польша) и Арина Соболенко. Ориентировочное время начала встречи – 19:40 по Киеву.
Ранее теннисистки играли между собой 8 раз. Счет 5:3 в пользу Иги.
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