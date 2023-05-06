Ига Свентек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 6 мая, состоится финальный матч на грунтовом турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В поединке за трофей сойдутся первые ракетки мира: Ига Свентек (Польша) и Арина Соболенко. Ориентировочное время начала встречи – 19:40 по Киеву.

Ранее теннисистки играли между собой 8 раз. Счет 5:3 в пользу Иги.

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