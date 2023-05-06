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  4. Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
WTA
06 мая 2023, 18:40 |
393
4

Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции

Элина не смогла справиться со Слоан Стивенс, уступив ей в двух сетах

06 мая 2023, 18:40 |
393
4
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина (WTA 1088) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах проиграла Слоан Стивенс (США, WTA 48) за 2 часа и 20 минут.

WTA 125 Сен-Мало. Грунт. 1/2 финала

Слован Стивенс (США) [1] – Элина Свитолина (Украина) [WC] – 7:5, 7:6 (7:5)

В первой партии Элина выигрывала со счетом 5:2 и имел два сетбола на приеме в 10-м гейме, однако не смогла довести дело до конца и проиграла первую партию.

Во втором сете украинка трижды уступала с брейком, но вернулась в игру и сделала счет 5:4. В 10-м и 12-м геймах второй партии у нее было по одному сетболу, но Свитолина не реализовала их, игра перешла на тай-брейк, где Стивенс закрыла Элину.

Это была пятая встреча теннисисток. Счет 3:2 в пользу Слоан. Отметим, что американка выиграла Открытый чемпионат США в 2017 году.

В финале турнира в Сен-Мало Стивенс сыграет с Гретье Миннен.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Fdail
Загалом, якщо казати про гру на прийомі, все не виглядало так погано й були , іноді, чудові по якості моменти. Але коли справа доходила до подачі, то вмикалися тисячі помилок і Світоліна бездарно віддавала такі тяжкко взяті зворотні й звичайні брейки. Сумно, але треба йти далі.
P.S. Окрім Лопатецької, всі інші українкі програли свої матчі. Ще більш сумно ( особливо від Снігур)
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+2
Александр Ад
що тут можна казати намагалась,мала 4 сетпойнта в 2 сеті,2 в першому.А на тае-не виграла жодної своей подачи.сумноДуже важко входит в тур Еліна...
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+2
Stanislav Matusevych
У рівній грі низького рівня перемогла та з тенісисток, яка якісніше грала на важливих м'ячах. І це вже традиційно не українка, навіть безвідносно особисто Еліни. Вести 5:2 у першому сеті, мати подвійний сетбол на прийомі і програти 5:7 - легко. Мати аж 4 сетболи на прийомі у другому сеті і програти й цю партію - без проблем. При тому, що камбек у другому сеті теж вдалося зробити. Але толку з нього? Нічого нового, коротше кажучи. 
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+1
Vlad Ltava
Дві "зіроньки"  сьогодні обкакунялися і доволі заслужено. М'якенька Єліна і скажена Даяна , а ще психопатична Марта , ось і все на що нам залишилося дивитися .
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0
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