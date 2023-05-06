Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции

Экс-третья ракетка мира и бывший лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина (WTA 1088) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах проиграла Слоан Стивенс (США, WTA 48) за 2 часа и 20 минут.

WTA 125 Сен-Мало. Грунт. 1/2 финала

Слован Стивенс (США) [1] – Элина Свитолина (Украина) [WC] – 7:5, 7:6 (7:5)

В первой партии Элина выигрывала со счетом 5:2 и имел два сетбола на приеме в 10-м гейме, однако не смогла довести дело до конца и проиграла первую партию.

Во втором сете украинка трижды уступала с брейком, но вернулась в игру и сделала счет 5:4. В 10-м и 12-м геймах второй партии у нее было по одному сетболу, но Свитолина не реализовала их, игра перешла на тай-брейк, где Стивенс закрыла Элину.

Это была пятая встреча теннисисток. Счет 3:2 в пользу Слоан. Отметим, что американка выиграла Открытый чемпионат США в 2017 году.

В финале турнира в Сен-Мало Стивенс сыграет с Гретье Миннен.