Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
Англия
06 мая 2023, 18:09 |
1989
14

ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ

Михаил вышел в стартовом составе «Челси» на матч с «Борнмутом»

06 мая 2023, 18:09 |
1989
14
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 6 мая, проходит матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Борнмут» и «Челси».

Украинский левый вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды. На 15-й минуте игры Михаил получил желтую карточку за симуляцию в штрафной площади соперника.

Мудрик упал на газон когда пытался прокинуть мяч дальше защитника «вишен», однако решил или симулировать, или почувствовал касание соперника и картинно упал.

Это его второе предупреждение в составе «Челси». Первое он получил в ответном матче Лиги Чемпионов против «Реала».

ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ

По теме:
Первая победа Лэмпарда. Челси обыграл Борнмут, Мудрик отметился желтой
Агенты Неймара ищут новый клуб для форварда
Манчестер Сити – Лидс. Холанд – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
фото Михаил Мудрик симуляция Челси Борнмут Борнмут - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конкуренты Роналду не смогли взять титул. Определен победитель азиатской ЛЧ
Футбол | 06 мая 2023, 16:59 0
Конкуренты Роналду не смогли взять титул. Определен победитель азиатской ЛЧ
Конкуренты Роналду не смогли взять титул. Определен победитель азиатской ЛЧ

В двух-матчевом противостоянии японская «Урава» обыграла «Аль-Хиляль»

В УАФ рассчитывают, что Кубок Украины вернется в сезоне 2023/24
Футбол | 06 мая 2023, 09:10 7
В УАФ рассчитывают, что Кубок Украины вернется в сезоне 2023/24
В УАФ рассчитывают, что Кубок Украины вернется в сезоне 2023/24

Уже планируют календарь

Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Футбол | 05.05.2023, 21:17
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Стало известно время начала товарищеского матча между Германией и Украиной
Футбол | 05.05.2023, 22:23
Стало известно время начала товарищеского матча между Германией и Украиной
Стало известно время начала товарищеского матча между Германией и Украиной
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Футбол | 05.05.2023, 18:41
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
А в Шахтере за такое пенальти давали, как так?
Ответить
+9
Показать Скрыть 4 ответа
Cruijff
Елементи відчаю від Михайла?
Ответить
+3
justhateme
Миш, давай по новой, все ху*ня
Ответить
+2
Gargantua
больше его не будут упрекать в отсутствии результативных действий
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Tka4enko_855
Мильна бульбашка. Не більше
Ответить
+1
Cruijff
Новини партнерів (в стрічці на сайті): 
"Звезда "Сватов" показала то, что раньше видел только муж". 
Скажи хто твій друг і скажу хто ти.
Ответить
+1
Defen23
Возможно если бы тихо на скорости убежал, то судья бы не успел достать жёлтую, а так сам войну объявил и начал спорить
Ответить
-1
VitosKH
Смиритесь с 4 местом комментаторы шубопзж
Ответить
-6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
Источник: Ребров уходит из Аль-Айна, клуб начал поиски тренера
06.05.2023, 09:45 24
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
04.05.2023, 18:38 3
Футбол
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
04.05.2023, 20:37 13
Теннис
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
04.05.2023, 17:11 6
Бокс
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
05.05.2023, 15:25 20
Футбол
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
05.05.2023, 18:58 8
Футбол
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
04.05.2023, 17:38 80
Футбол
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
04.05.2023, 19:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности