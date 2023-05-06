ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
Михаил вышел в стартовом составе «Челси» на матч с «Борнмутом»
В субботу, 6 мая, проходит матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Борнмут» и «Челси».
Украинский левый вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды. На 15-й минуте игры Михаил получил желтую карточку за симуляцию в штрафной площади соперника.
Мудрик упал на газон когда пытался прокинуть мяч дальше защитника «вишен», однако решил или симулировать, или почувствовал касание соперника и картинно упал.
Это его второе предупреждение в составе «Челси». Первое он получил в ответном матче Лиги Чемпионов против «Реала».
ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ
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