В субботу, 6 мая, проходит матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Борнмут» и «Челси».

Украинский левый вингер «синих» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе команды. На 15-й минуте игры Михаил получил желтую карточку за симуляцию в штрафной площади соперника.

Мудрик упал на газон когда пытался прокинуть мяч дальше защитника «вишен», однако решил или симулировать, или почувствовал касание соперника и картинно упал.

Это его второе предупреждение в составе «Челси». Первое он получил в ответном матче Лиги Чемпионов против «Реала».

ФОТО. Симуляция в штрафной площади. Мудрик получил первую желтую в АПЛ