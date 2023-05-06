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Испания
06 мая 2023, 16:52 |
374
1

Реал нашел замену Азару в Германии

Мусса Диаби может покинуть «Байер»

06 мая 2023, 16:52 |
374
1
Реал нашел замену Азару в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мусса Диаби

«Реал» проявляет интерес к вингеру «Байера» Муссе Диаби. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Байер» требует за Диаби 50 миллионов евро. Трансфер возможен в том случае, если летом «Реал» избавится от Эдена Азара, чей контракт истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Диаби 14 голов и 11 ассистов в 43 матчах за «Байер» во всех турнирах. Контракт 23-летнего игрока сборной Франции рассчитан до лета 2025 года.

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Мусса Диаби Байер Реал Мадрид Эден Азар
Источник Marca
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Burevestnik
Азар останній час полірує лавку запасних.
Його скоро змінить інший гравець. Чи може той інший буде грати на полі? 
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