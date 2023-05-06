Италия06 мая 2023, 14:24 |
147
0
Ирвинг ЛОСАНО: «Чемпионство с Наполи – лучший момент в карьере»
Вингер «Наполи» – о завоевании Скудетто
06 мая 2023, 14:24 |
147
0
Вингер «Наполи» Ирвинг Лосано поделился впечатлениями от завоевания титула чемпионов Италии:
«Это самый лучший момент в моей карьере. Никогда не был на прекраснейшей вечеринке. Никогда не видел такого счастья ни в одном городе, где я играл. Неаполь похож на Мексику, такое же пристрастие и такое же счастье.
Мы сыграли отличный сезон в чемпионате, заслужили этот титул и теперь готовы обнять болельщиков в Неаполе».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 мая 2023, 14:11 12
В конкурентах у украинца – Эрнан Креспо
Футбол | 06 мая 2023, 09:32 0
34-летний Виллиан планирует поиграть еще как минимум 5-6 лет
Футбол | 06.05.2023, 12:49
Футбол | 05.05.2023, 18:53
Теннис | 05.05.2023, 16:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2023, 11:25 7
05.05.2023, 14:28 2
05.05.2023, 15:25 20
04.05.2023, 19:10 2
04.05.2023, 22:07 9
04.05.2023, 22:30 19
04.05.2023, 17:11 6
04.05.2023, 17:38 80