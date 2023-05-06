Ирвинг ЛОСАНО: «Чемпионство с Наполи – лучший момент в карьере»

Вингер «Наполи» Ирвинг Лосано поделился впечатлениями от завоевания титула чемпионов Италии:

«Это самый лучший момент в моей карьере. Никогда не был на прекраснейшей вечеринке. Никогда не видел такого счастья ни в одном городе, где я играл. Неаполь похож на Мексику, такое же пристрастие и такое же счастье.

Мы сыграли отличный сезон в чемпионате, заслужили этот титул и теперь готовы обнять болельщиков в Неаполе».