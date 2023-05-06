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  4. Ирвинг ЛОСАНО: «Чемпионство с Наполи – лучший момент в карьере»
Италия
06 мая 2023, 14:24 |
147
0

Ирвинг ЛОСАНО: «Чемпионство с Наполи – лучший момент в карьере»

Вингер «Наполи» – о завоевании Скудетто

06 мая 2023, 14:24 |
147
0
Ирвинг ЛОСАНО: «Чемпионство с Наполи – лучший момент в карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ирвинг Лосано

Вингер «Наполи» Ирвинг Лосано поделился впечатлениями от завоевания титула чемпионов Италии:

«Это самый лучший момент в моей карьере. Никогда не был на прекраснейшей вечеринке. Никогда не видел такого счастья ни в одном городе, где я играл. Неаполь похож на Мексику, такое же пристрастие и такое же счастье.

Мы сыграли отличный сезон в чемпионате, заслужили этот титул и теперь готовы обнять болельщиков в Неаполе».

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Ирвинг Лосано Наполи чемпионат Италии по футболу
Источник ФК Наполи
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