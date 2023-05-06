Права на показ матчей Чемпионшипа, Лиги 1 и 2 продали за миллиард фунтов
Нереальные суммы в футболе Великобритании
Корпорация Sky Sports объявила о том, что приобрела права на показ матчей Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 (а также Кубка английской лиги) за 935 миллионов фунтов.
Сделка рассчитана на 5 лет, в течение каждого из которых покажут более 1000 матчей указанных турниров. Несмотря на то, что Чемпионшип является вторым по силе дивизионом Англии, он пользуется популярностью у зрителей не только в Великобритании, но и в Европе в целом.
Сообщается, что новый контракт почти на миллиард фунтов превышает сумму минувшего договора на 50%.
Нынешний телевизионный контракт АПЛ со Sky Sports, BT и Amazon оценивается в 5 миллиардов фунтов.
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