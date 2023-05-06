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Англия
06 мая 2023, 14:18 | Обновлено 06 мая 2023, 14:32
160
2

Права на показ матчей Чемпионшипа, Лиги 1 и 2 продали за миллиард фунтов

Нереальные суммы в футболе Великобритании

06 мая 2023, 14:18 | Обновлено 06 мая 2023, 14:32
160
2
Права на показ матчей Чемпионшипа, Лиги 1 и 2 продали за миллиард фунтов
Sky Sports

Корпорация Sky Sports объявила о том, что приобрела права на показ матчей Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 (а также Кубка английской лиги) за 935 миллионов фунтов.

Сделка рассчитана на 5 лет, в течение каждого из которых покажут более 1000 матчей указанных турниров. Несмотря на то, что Чемпионшип является вторым по силе дивизионом Англии, он пользуется популярностью у зрителей не только в Великобритании, но и в Европе в целом.

Сообщается, что новый контракт почти на миллиард фунтов превышает сумму минувшего договора на 50%.

Нынешний телевизионный контракт АПЛ со Sky Sports, BT и Amazon оценивается в 5 миллиардов фунтов.

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Чемпионшип телевидение ТВ-права
Источник Sky Sports
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FootFun
Це один рік коштує 935 мільйонів чи всі 5 років?
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Sergey Romanchik
Офіційно!!!За допомогою УАФ та особисто Павелка 🐓 УПЛ продала права на 10 років за 25 тисяч гривень! Клуби отримають по 100 грн за сезон! 
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