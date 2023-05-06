Украина. Премьер лига06 мая 2023, 13:48 |
273
0
Ингулец рассчитывает начать сезон 2023/24 на новом стадионе
Клуб возобновил работы на арене
06 мая 2023, 13:48 |
273
0
По информации СМИ, на стадионе «Ингульца» возобновили строительные работы, а руководство клуба УПЛ надеется, что сезон 2023/24 можно будет начать на новой арене.
«Ингулец» рассчитывал уже нынешний сезон проводить на новом стадионе, однако полномасштабное вторжение россии остановило работы на арене.
Сейчас команда Сергея Ковальца занимает 10-е место с 27 набранными очками.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 мая 2023, 19:40 10
Элина добыла третью победу подряд на соревнованиях во Франции
Футбол | 06 мая 2023, 10:05 4
Перуанец считает, что киевский клуб хотел «вышвырнуть» его «как собаку»
Футбол | 06.05.2023, 08:23
Футбол | 05.05.2023, 15:25
Футбол | 05.05.2023, 14:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2023, 11:25 7
05.05.2023, 14:28 2
04.05.2023, 19:10 2
05.05.2023, 07:35 1
04.05.2023, 22:30 19
04.05.2023, 16:29 4
04.05.2023, 17:43 19
04.05.2023, 22:07 9