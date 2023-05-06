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  4. Ингулец рассчитывает начать сезон 2023/24 на новом стадионе
Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 13:48 |
273
0

Ингулец рассчитывает начать сезон 2023/24 на новом стадионе

Клуб возобновил работы на арене

06 мая 2023, 13:48 |
273
0
Ингулец рассчитывает начать сезон 2023/24 на новом стадионе
ФК Ингулец

По информации СМИ, на стадионе «Ингульца» возобновили строительные работы, а руководство клуба УПЛ надеется, что сезон 2023/24 можно будет начать на новой арене.

«Ингулец» рассчитывал уже нынешний сезон проводить на новом стадионе, однако полномасштабное вторжение россии остановило работы на арене.

Сейчас команда Сергея Ковальца занимает 10-е место с 27 набранными очками.

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Ингулец чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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