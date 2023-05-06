Легендарный испанский хавбек Андрес Иньеста сменит клуб летом. По информации японских СМИ, он покинет «Виссел Кобе», за который выступает с 2018 года.

В последнее время команда играет в «физический» стиль футбола, и Иньеста потерял место в основе. Контракт 38-летнего испанца рассчитан до лета 2024 года.

Суммарно Иньеста провел за «Виссел Кобе» 132 матча, и отличился в них 26 голами и 25 ассистами.