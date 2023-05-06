Другие новости06 мая 2023, 13:27 |
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Иньеста сменит клуб летом
Легендарный хавбек покинет «Виссел Кобе»
06 мая 2023, 13:27 |
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Легендарный испанский хавбек Андрес Иньеста сменит клуб летом. По информации японских СМИ, он покинет «Виссел Кобе», за который выступает с 2018 года.
В последнее время команда играет в «физический» стиль футбола, и Иньеста потерял место в основе. Контракт 38-летнего испанца рассчитан до лета 2024 года.
Суммарно Иньеста провел за «Виссел Кобе» 132 матча, и отличился в них 26 голами и 25 ассистами.
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Комментарии 1
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Ну какой "змінить клуб",уже пора заканчивать карьеру и желательно перейти на какую то должность в Барсу,все таки дядька умный..
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