Тренер Карпат: «Наша задача – побеждать и выйти в УПЛ»

Наставник «Карпат» Андрей Тлумак не хочет обсуждать формат Первой лиги с разделом на Чемпионскую группу и группу вылета, однако подчеркнул, что перед львовской командой стоит задача выйти в УПЛ.

«Я уже многое об этом говорил, и не хочу сейчас это обсуждать подробно. Перед началом чемпионата большинство команд проголосовало за такой формат и все сейчас в равных условиях. На сегодняшний день говорить, как правильно или неправильно, нет никаких оснований».

«У нас задача – выигрывать каждый матч и выйти в УПЛ. Сейчас нам предстоит очень серьезный матч с «Кременем». Мы готовимся к нему, там искусственное поле, но у команды хорошее настроение, поэтому двигаемся дальше», – сказал Тлумак.

Сейчас «Карпаты» в Чемпионской группе занимают 3-е место, находясь в зоне переходных матчей.