Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Карпат: «Наша задача – побеждать и выйти в УПЛ»
Украина. Первая лига
06 мая 2023, 13:11 |
385
1

Тренер Карпат: «Наша задача – побеждать и выйти в УПЛ»

Команда Тлумака ведет борьбу за повышение в классе

06 мая 2023, 13:11 |
385
1
Тренер Карпат: «Наша задача – побеждать и выйти в УПЛ»
ФК Карпаты. Андрей Тлумак

Наставник «Карпат» Андрей Тлумак не хочет обсуждать формат Первой лиги с разделом на Чемпионскую группу и группу вылета, однако подчеркнул, что перед львовской командой стоит задача выйти в УПЛ.

«Я уже многое об этом говорил, и не хочу сейчас это обсуждать подробно. Перед началом чемпионата большинство команд проголосовало за такой формат и все сейчас в равных условиях. На сегодняшний день говорить, как правильно или неправильно, нет никаких оснований».

«У нас задача – выигрывать каждый матч и выйти в УПЛ. Сейчас нам предстоит очень серьезный матч с «Кременем». Мы готовимся к нему, там искусственное поле, но у команды хорошее настроение, поэтому двигаемся дальше», – сказал Тлумак.

Сейчас «Карпаты» в Чемпионской группе занимают 3-е место, находясь в зоне переходных матчей.

По теме:
Прикарпатье – Горняк-Спорт, Диназ – Скорук. Смотреть онлайн LIVE трансляция
ЛНЗ – Нива Т, Оболонь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Карпаты Львов Андрей Тлумак Первая лига Украины
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»
Футбол | 05 мая 2023, 18:53 8
ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»
ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»

Украинский легионер испанского клуба доволен игрой своей новой команды

Экс-вингер Шахтера заявил, что никогда не вернется в Бразилию
Футбол | 06 мая 2023, 09:32 0
Экс-вингер Шахтера заявил, что никогда не вернется в Бразилию
Экс-вингер Шахтера заявил, что никогда не вернется в Бразилию

34-летний Виллиан планирует поиграть еще как минимум 5-6 лет

Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ
Футбол | 05.05.2023, 14:11
Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ
Ребров претендует на пост главного тренера Олимпиакоса - СМИ
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Футбол | 05.05.2023, 18:41
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Днепр-1 не исключает, что будет стимулировать соперников Шахтера
Футбол | 06.05.2023, 12:49
Днепр-1 не исключает, что будет стимулировать соперников Шахтера
Днепр-1 не исключает, что будет стимулировать соперников Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
Неужели их вытащат с 5-го места на 2-е?   Ответные матчи с ЛНЗ и Оболонью покажут всю красу нашего судейского корпуса.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шанс на еврокубки для Цыганкова. Жирона вырвала победу у Мальорки
Шанс на еврокубки для Цыганкова. Жирона вырвала победу у Мальорки
04.05.2023, 22:30 19
Футбол
Арсенал может продать Зинченко летом
Арсенал может продать Зинченко летом
04.05.2023, 19:40 27
Футбол
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
05.05.2023, 15:25 20
Футбол
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
04.05.2023, 20:41 10
Война
БАЮЛ – Гутцайту: «Вы позорите всех украинских спортсменов во всем мире»
БАЮЛ – Гутцайту: «Вы позорите всех украинских спортсменов во всем мире»
04.05.2023, 17:43 19
Зимние виды
Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран
Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран
04.05.2023, 22:07 9
Олимпийские игры
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
04.05.2023, 16:44 5
Футбол
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
05.05.2023, 19:40 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности