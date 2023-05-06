Тренер Карпат: «Наша задача – побеждать и выйти в УПЛ»
Команда Тлумака ведет борьбу за повышение в классе
Наставник «Карпат» Андрей Тлумак не хочет обсуждать формат Первой лиги с разделом на Чемпионскую группу и группу вылета, однако подчеркнул, что перед львовской командой стоит задача выйти в УПЛ.
«Я уже многое об этом говорил, и не хочу сейчас это обсуждать подробно. Перед началом чемпионата большинство команд проголосовало за такой формат и все сейчас в равных условиях. На сегодняшний день говорить, как правильно или неправильно, нет никаких оснований».
«У нас задача – выигрывать каждый матч и выйти в УПЛ. Сейчас нам предстоит очень серьезный матч с «Кременем». Мы готовимся к нему, там искусственное поле, но у команды хорошее настроение, поэтому двигаемся дальше», – сказал Тлумак.
Сейчас «Карпаты» в Чемпионской группе занимают 3-е место, находясь в зоне переходных матчей.
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