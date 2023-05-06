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  4. Днепр-1 не исключает, что будет стимулировать соперников Шахтера
Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 12:49 |
134
0

Днепр-1 не исключает, что будет стимулировать соперников Шахтера

Об этом рассказал коммерческий директор Вячеслав Фридман

06 мая 2023, 12:49 |
134
0
Днепр-1 не исключает, что будет стимулировать соперников Шахтера
ФК Днепр-1

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман заявил, что сейчас клуб финансово не стимулирует соперников «Шахтера», однако может перейти к этой тактике в последних турах УПЛ.

«Мы слышим, что клубы, против которых мы играем, стимулируются «Шахтером». Если честно, даже ко мне лично обращались и к Русолу, в том числе, клубы, которые будут играть с «Шахтером». Но я могу дать 100-процентную гарантию, что мы еще ни разу никакой клуб не стимулировали. Может быть, мы применим это, если подойдем к последнему туру в близких друг к другу показателях с «Шахтером».

«У «Шахтера» будет игра с «Ворсклой» на выезде. Я не исключаю, что прибегнем к такому методу. Но то, что мы ни разу никого не стимулировали — это точно. Хотя некоторые клубы из нижней части турнирной таблицы обращались к нам с такими предложениями, мол, простимулируйте нас».

«На что мы отвечали: «Смотрите на ваши набранные очки. Куда вас еще дальше стимулировать, если вам самим надо выживать?», – сказал Фридман.

Сейчас команда отстает от «Шахтера» на 5 очков при матче в запасе.

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Днепр-1 Вячеслав Фридман Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
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