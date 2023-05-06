Днепр-1 не исключает, что будет стимулировать соперников Шахтера
Об этом рассказал коммерческий директор Вячеслав Фридман
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман заявил, что сейчас клуб финансово не стимулирует соперников «Шахтера», однако может перейти к этой тактике в последних турах УПЛ.
«Мы слышим, что клубы, против которых мы играем, стимулируются «Шахтером». Если честно, даже ко мне лично обращались и к Русолу, в том числе, клубы, которые будут играть с «Шахтером». Но я могу дать 100-процентную гарантию, что мы еще ни разу никакой клуб не стимулировали. Может быть, мы применим это, если подойдем к последнему туру в близких друг к другу показателях с «Шахтером».
«У «Шахтера» будет игра с «Ворсклой» на выезде. Я не исключаю, что прибегнем к такому методу. Но то, что мы ни разу никого не стимулировали — это точно. Хотя некоторые клубы из нижней части турнирной таблицы обращались к нам с такими предложениями, мол, простимулируйте нас».
«На что мы отвечали: «Смотрите на ваши набранные очки. Куда вас еще дальше стимулировать, если вам самим надо выживать?», – сказал Фридман.
Сейчас команда отстает от «Шахтера» на 5 очков при матче в запасе.
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