Челси хочет продлить аренду Жоау Феликса

«Челси» хочет сохранить у себя в команде Жоау Феликса, который выступает сейчас на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Атлетико» Мадрид.

«Синие» сейчас не могут позволить себе выкуп Феликса за ту сумму, которую требует «Атлетико» Мадрид (100 миллионов евро). Поэтому «Челси» попытается договориться о продлении аренды еще на год.

После перехода в «Челси» в январе Жоау Феликс провел за команду 16 матчей и забил 2 гола.