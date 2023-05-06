Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси хочет продлить аренду Жоау Феликса
Англия
06 мая 2023, 12:23 |
156
3

Челси хочет продлить аренду Жоау Феликса

«Синие» не могут позволить себе выкуп игрока

06 мая 2023, 12:23 |
156
3
Челси хочет продлить аренду Жоау Феликса
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

«Челси» хочет сохранить у себя в команде Жоау Феликса, который выступает сейчас на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Атлетико» Мадрид.

«Синие» сейчас не могут позволить себе выкуп Феликса за ту сумму, которую требует «Атлетико» Мадрид (100 миллионов евро). Поэтому «Челси» попытается договориться о продлении аренды еще на год.

После перехода в «Челси» в январе Жоау Феликс провел за команду 16 матчей и забил 2 гола.

По теме:
Рахим СТЕРЛИНГ: «Сезон в Челси – одна из самых низких точек карьеры»
Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Где смотреть онлайн матч АПЛ Борнмут – Челси
Челси Жоау Феликс Атлетико Мадрид аренда игрока
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Футбол | 05 мая 2023, 21:17 12
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками

Андрей Кравчук и Иван Пономаренко играли в рф после 2014 года

Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
Футбол | 05 мая 2023, 11:25 6
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси
Стало известно, какую зарплату предложила Барселона Месси

Жоан Лапорта рассчитывает подписать звездного аргентинца на 2 года

Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Футбол | 06.05.2023, 00:43
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Он финтит круче Месси. Экс-футболист Карпат назван лучшим дриблером мира
Буяльского сватают в Турцию, зарплата Месси в Барсе, полуфинал Свитолиной
Футбол | 06.05.2023, 08:23
Буяльского сватают в Турцию, зарплата Месси в Барсе, полуфинал Свитолиной
Буяльского сватают в Турцию, зарплата Месси в Барсе, полуфинал Свитолиной
Гвоздик vs Болотникс: соперник серьезный, но украинец все равно фаворит
Бокс | 06.05.2023, 09:00
Гвоздик vs Болотникс: соперник серьезный, но украинец все равно фаворит
Гвоздик vs Болотникс: соперник серьезный, но украинец все равно фаворит
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Old T
Правильно. Ну типа не рассмотрели ещё его возможности.
Ответить
0
Володимир Олійник
Феліш,а "фелікс" працює у вас писакою(відправте на курси португалської)
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
Известный футбольный комментатор вступил в ряды ВСУ
05.05.2023, 18:58 8
Футбол
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
05.05.2023, 19:40 10
Теннис
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
Названа сумма, в которую Шахтеру обойдется выкуп Михайличенко у Андерлехта
05.05.2023, 15:25 20
Футбол
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
05.05.2023, 01:59 1
Теннис
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
04.05.2023, 16:44 5
Футбол
Арсенал может продать Зинченко летом
Арсенал может продать Зинченко летом
04.05.2023, 19:40 27
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
04.05.2023, 17:11 6
Бокс
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
Источник: ПСЖ решил судьбу Неймара
05.05.2023, 09:34 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности