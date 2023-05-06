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Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 12:09 | Обновлено 06 мая 2023, 12:42
485
0

Йожеф САБО: «Луческу сам не уйдет из Динамо»

Экс-тренер «Динамо» – о нынешнем наставнике киевлян

06 мая 2023, 12:09 | Обновлено 06 мая 2023, 12:42
485
0
Йожеф САБО: «Луческу сам не уйдет из Динамо»
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу нынешнего наставника киевлян Мирчи Луческу:

— После недавно перенесенной операции Луческу, возможно, уйдет на отдых. По Вашему мнению, доверят ли команду Александру Шовковскому, который сейчас тренирует «Динамо» с приставкой и.о.?
— Думаю, что Луческу сам не уйдет из «Динамо». Все-таки в Киеве он получает приличную зарплату. Есть контракт действующий. Скорее всего, румын останется руководить «Динамо» и после того, как возобновится после операции. Хотя, откровенно говоря, ему давно пора уходить на пенсию.

— Скорее всего, курс на украинизацию и собственных воспитанников тренерский штаб «Динамо» будет исповедовать и в следующем сезоне. Для молодежи это отличный шанс проявить себя, но по силам ли «необстреляным» игрокам держать планку привычных результатов «Динамо»?
— Сейчас в составе «Динамо» речь не только о главной команде, многих футболистах, и не только молодых, не соответствующих уровню «Динамо». Им не хватает уровня мастерства. Если не дано природой и нет трудолюбия, то не о чем говорить.

— Кризис «Динамо» на годы, — уверены многие болельщики. Вы разделяете такое мнение?
— Чтобы выйти из кризиса, нужны футболисты другого уровня. На уровне чемпионата Украины, возможно, качество игры и результаты соответственно со временем улучшатся, но в еврокубках с таким составом делать нечего.

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Источник: решение о продолжении работы в Динамо будет принимать Луческу
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Йожеф Сабо Мирча Луческу Динамо Киев
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