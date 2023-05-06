Йожеф САБО: «Луческу сам не уйдет из Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу нынешнего наставника киевлян Мирчи Луческу:

— После недавно перенесенной операции Луческу, возможно, уйдет на отдых. По Вашему мнению, доверят ли команду Александру Шовковскому, который сейчас тренирует «Динамо» с приставкой и.о.?

— Думаю, что Луческу сам не уйдет из «Динамо». Все-таки в Киеве он получает приличную зарплату. Есть контракт действующий. Скорее всего, румын останется руководить «Динамо» и после того, как возобновится после операции. Хотя, откровенно говоря, ему давно пора уходить на пенсию.

— Скорее всего, курс на украинизацию и собственных воспитанников тренерский штаб «Динамо» будет исповедовать и в следующем сезоне. Для молодежи это отличный шанс проявить себя, но по силам ли «необстреляным» игрокам держать планку привычных результатов «Динамо»?

— Сейчас в составе «Динамо» речь не только о главной команде, многих футболистах, и не только молодых, не соответствующих уровню «Динамо». Им не хватает уровня мастерства. Если не дано природой и нет трудолюбия, то не о чем говорить.

— Кризис «Динамо» на годы, — уверены многие болельщики. Вы разделяете такое мнение?

— Чтобы выйти из кризиса, нужны футболисты другого уровня. На уровне чемпионата Украины, возможно, качество игры и результаты соответственно со временем улучшатся, но в еврокубках с таким составом делать нечего.