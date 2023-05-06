Англия06 мая 2023, 12:12 |
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Трансферный рекорд Брайтона. Де Дзерби получил нового форварда
Клуб подписал Жоау Педру
06 мая 2023, 12:12 |
904
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Клуб АПЛ «Брайтон» подтвердил, что летом в команду перейдет форвард «Уотфорда» Жоау Педру. Трансфер за сумму около 30 миллионов фунтов стал рекордным в истории клуба.
21-летний бразилец подписал контракт на 5 лет. Педру в составе «Уотфорда» забил 24 гола в 109-ти матчах.
«Брайтон» в первом сезоне при тренере Роберто Де Дзерби сражается за выход в еврокубки. Сейчас команда в АПЛ занимает 6-е место.
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