Экс-защитник сборной Франции объявил о завершении карьеры

Известный французский защитник Матье Дебюши объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Сейчас он защищает цвета «Валансьенна» в Лиге 2.

Дебюши является воспитанником «Лилля», цвета которого выступал до 2013 года. Также играл за «Ньюкасл», «Арсенал», «Бордо» и «Сент-Этьенн».

В период с 2011 по 2015 годы провел 27 матчей и забил 2 гола за сборную Франции.