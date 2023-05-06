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  4. Экс-защитник сборной Франции объявил о завершении карьеры
Франция
06 мая 2023, 11:42 |
602
0

Экс-защитник сборной Франции объявил о завершении карьеры

Матье Дебюши повесит бутсы на гвоздь

06 мая 2023, 11:42 |
602
0
Экс-защитник сборной Франции объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Матье Дебюши

Известный французский защитник Матье Дебюши объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Сейчас он защищает цвета «Валансьенна» в Лиге 2.

Дебюши является воспитанником «Лилля», цвета которого выступал до 2013 года. Также играл за «Ньюкасл», «Арсенал», «Бордо» и «Сент-Этьенн».

В период с 2011 по 2015 годы провел 27 матчей и забил 2 гола за сборную Франции.

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Матье Дебюши завершение карьеры
Источник L'Equipe
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