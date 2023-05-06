Франция06 мая 2023, 11:42 |
602
0
Экс-защитник сборной Франции объявил о завершении карьеры
Матье Дебюши повесит бутсы на гвоздь
06 мая 2023, 11:42 |
602
0
Известный французский защитник Матье Дебюши объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Сейчас он защищает цвета «Валансьенна» в Лиге 2.
Дебюши является воспитанником «Лилля», цвета которого выступал до 2013 года. Также играл за «Ньюкасл», «Арсенал», «Бордо» и «Сент-Этьенн».
В период с 2011 по 2015 годы провел 27 матчей и забил 2 гола за сборную Франции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 мая 2023, 09:00 0
Болотникс – хороший выбор для этого этапа карьеры
Футбол | 06 мая 2023, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 06.05.2023, 00:43
Футбол | 05.05.2023, 11:25
Теннис | 05.05.2023, 16:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.05.2023, 18:38 3
04.05.2023, 17:43 19
04.05.2023, 11:40 2
04.05.2023, 20:41 10
04.05.2023, 19:40 27
04.05.2023, 20:37 13
05.05.2023, 15:25 20
05.05.2023, 07:35 1