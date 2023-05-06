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  4. Рахим СТЕРЛИНГ: «Сезон в Челси – одна из самых низких точек карьеры»
Англия
06 мая 2023, 11:30 |
477
0

Рахим СТЕРЛИНГ: «Сезон в Челси – одна из самых низких точек карьеры»

Вингер сборной Англии недоволен сезоном в составе Синих

06 мая 2023, 11:30 |
477
0
Рахим СТЕРЛИНГ: «Сезон в Челси – одна из самых низких точек карьеры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Хавбек «Челси» Рахим Стерлинг оценил первый сезон в составе лондонской команды после перехода из «Манчестер Сити». Нынешний чемпионат вышел для Синих провальным.

«Лично для меня это одна из самых низких точек карьеры. Но это для меня и большой урок. И большой урок для команды и клуба. Я не тот, кто должен рассказывать руководству, что делать, но я считаю, что важно иметь тренера, который будет иметь финальное слово на любое решение».

«В прошлом году появился новый владелец, новый тренер, много новых игроков, а ряд других футболистов не ушли из команды, поэтому в составе стало слишком много исполнителей. Любому тренеру будет тяжело в такой ситуации».

«В составе есть игроки с разным настроем, и это то, с чем клубу нужно разобраться», — уверен Стерлинг.

Рахим в нынешнем сезоне забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 34-х матчах.

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Челси Рахим Стерлинг чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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